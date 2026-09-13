El parque Nevado de Colima requiere seis millones de pesos para rehabilitar camino de ingreso

Ingreso al parque nacional Nevado de Colima, situado en el municipio de Zapotlán el Grande, Tuxpan, Tonila, Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. Cumple 90 años de ser Área Natural Protegida.

El Área Natural Protegida Parque Nacional Volcán Nevado de Colima debe contar con recursos suficientes destinados a las actividades para su protección, su preservación, su manejo y su conservación, advirtió el diputado de Morena, Alejandro Barragán Sánchez, quien presentó un acuerdo legislativo para que, dentro del presupuesto estatal, se asignen seis millones de pesos a este programa.

El legislador explicó que la recuperación del agua y la mitigación del cambio climático están ligadas al cuidado y conservación de los bosques, los cuales funcionan como fábricas de agua naturales.

“Para preservar el patrimonio hídrico y biológico del Nevado de Colima y garantizar la seguridad de visitantes y brigadistas, es que me permito presentar esta iniciativa de acuerdo legislativo para que este año 2027 se pueda resarcir la afectación presupuestal que, desde el año 2022, ha padecido, derivado de la reducción a 3.5 millones de pesos del presupuesto destinado al parque, cuando de 2019 a 2021 era de seis millones de pesos”, dijo el legislador de Morena.

La asignación de estos recursos, agregó el diputado Barragán, ayudarán a rehabilitar el ingreso para turistas, garantizando la existencia de caminos transitables y que ello permita también a las brigadas forestales dar respuesta a emergencias o incendios y otorgue seguridad a los visitantes.

“Por ello, la iniciativa busca exhortar a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y al titular de la Secretaría de la Hacienda Pública, para que, realicen la ampliación a la unidad presupuestal 10, asignando la cantidad de seis millones de pesos, a fin rehabilitar la infraestructura, seguridad y acceso turístico a este lugar”, precisó.

El legislador lamentó que el parque, a 90 años de haber sido decretado como reserva natural en 1936, ha sufrido un deterioro por la explotación forestal que se ha dado por el abandono institucional durante décadas, pero aun así este ecosistema ha demostrado una capacidad real de recuperación.

“No estamos frente a un sistema colapsado, sino frente a un sistema resiliente. Y esa resiliencia no es una excusa para relajarnos; es evidencia de que cuando existe protección efectiva, el bosque responde”, señaló.