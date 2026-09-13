Servicio Postal Mexicano emitió timbre conmemorativo por 50 años de SOGEM

Ceremonia de emisión del timbre conmemorativo de SOGEM en agosto

Este próximo viernes 18 de septiembre, el Servicio Postal Mexicano encabezará en Guadalajara la ceremonia por el cierre de emisión de un timbre conmemorativo en ocasión del aniversario número 50 de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM).

El acto tendrá lugar en la sede de la escuela de SOGEM Guadalajara, ubicada en la zona de la Glorieta Minerva; estará presidido por el ingeniero Víctor Hugo Bajonero, gerente estatal de Servicio Postal Mexicano, y el maestro Luis Alberto Navarro, director de Gestión y Difusión Cultural de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

El Servicio Postal Mexicano ha señalado que la estampilla conmemorativa es “un homenaje a las mujeres y hombres que han hecho de la palabra su oficio y de la imaginación su forma de vida”.

La ceremonia de emisión del timbre fue realizada el pasado 24 de agosto en el Patio de Carteros del Palacio Postal, en la capital de la República.

Ahí, el presidente del Consejo Directivo de SOGEM Ciudad de México, Manuel Rodríguez Ajenjo, expresó que la emisión de la estampilla vincula a dos instituciones: Correos y SOGEM, y consideró que “no se trata solamente de un timbre; para nosotros es el reconocimiento a medio siglo de trabajo en favor de las y los escritores mexicanos y, sobre todo, en defensa de sus derechos autorales”.

Recalcó que durante los 50 años de vida de SOGEM han pasado varias generaciones de dramaturgos, guionistas, escritores de cine, radio y televisión, autores de todos los géneros que han brindado su aportación a la cultura nacional.

300 MIL TIMBRES CONMEMORATIVOS

La directora general de Correos de México, Violeta Abreu González, informó que se realizó un tiraje de 300 mil estampillas, que fungirán como el medio por el cual, el nombre y el legado de la SOGEM “viajarán a través de nuestra red postal dentro y fuera de nuestras fronteras”.

Añadió que para Correos de México, preservar la memoria también es una forma de servicio público; la filatelia documenta y difunde aquello que distingue a nuestro país, convirtiendo cada estampilla en una pequeña pieza de nuestra historia y patrimonio cultural.

Cada tiembre postal tiene un valor de siete pesos y aún se pueden adquirir en las más de mil 400 oficinas postales localizadas en todo el territorio nacional.

QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO EN CDMX...

La SOGEM Ciudad de México nació el 23 de agosto de 1976, como producto de la fusión de la Sociedad de Escritores de Cine, Radio y Televisión con la Unión Nacional de Autores, con lo que se abrió también un espacio para las y los artistas literarios. Desde entonces, su trayectoria ha estado marcada por la defensa y gestión de los derechos de autor.

... Y 38 AÑOS DE SOGEM GUADALAJARA

La sede en Guadalajara de la Sociedad General de Escritores de México y su escuela fueron fundadas en septiembre de 1988, por Martha Cerda, quien cumplió así sus dos grandes pasiones acuñadas desde la infancia: ser escritora y tener un plantel para forjar escritores.

SOGEM Guadalajara emergió cuando existían en la capital de Jalisco muy contadas opciones de estudio para quienes querían incursionar como autores en el ámbito de la literatura; a lo largo de este trayecto de casi cuatro décadas, e independientemente de su homóloga en Ciudad de México, la institución tapatía se ha consolidado como una de las mejores y accesibles alternativas en su ramo.

NO TE LA PIERDAS

QUÉ: Ceremonia de cancelación de la emisión postal conmemorativa del 50 Aniversario de la Sociedad General de Escritores de México

CUANDO: Viernes 18 de septiembre, 7:00 pm

DÓNDE: SOGEM Guadalajara, Avenida Agustín Yáñez 2839, muy cerca de la Glorieta Minerva

TELÉFONO: 33 3616 3763

ENTRADA LIBRE