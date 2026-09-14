Para ampliar la Línea 3 del Tren Ligero se necesita el respaldo económico del gobierno federal: MC

Las legisladoras Gabriela Cárdenas y Montserrat Pérez Cisneros, en la sede estatal de MC.

Le corresponde al gobierno federal asignar recursos económicos para concretar el proyecto de ampliación de la Línea 3 del Tren Ligero, desde la estación Arcos de Zapopan hacia Tesistán, afirmó la diputada de MC por Zapopan, Gabriela Cárdenas Rodríguez, quien señaló que el gobierno de Jalisco ya hizo su parte al pagar los estudios técnicos y de aforo que justifican la obra para transportar a miles de habitantes del norte del municipio.

“Los estudios técnicos justificativos y el proyecto ejecutivo los hizo el gobierno estatal. Todo eso cuesta dinero y para eso el estado de Jalisco invirtió para poder hacer todos esos proyectos que se requieren y Jalisco está haciendo su parte. Sin embargo, sí se requieren entre 5 mil y 6 mil millones de pesos”, subrayó la legisladora.

Los compromisos inmediatos eran concluir la Línea 5 de electromovilidad (Aeropuerto). Ahora está el reto de resolver la calidad del agua, que es un tema imperante para los ciudadanos. Ahora, “nosotros confiamos –vamos a seguir empujando- en poder lograr esos recursos para la ampliación de la Línea 3, sin embargo, otra vez, como lo hemos dicho, no hay recursos etiquetados para ninguna obra de infraestructura para la movilidad en 2027”, señaló.

Para la diputada de MC, Montserrat Pérez Cisneros, le tocaría a la diputada de Morena, Mery Gómez Pozos, trabajar para conseguir esos recursos económicos de la federación y concretar la ampliación de la Línea 3 del Tren Ligero a Zapopan Norte.

Sin embargo, la legisladora no cumple con su función como representante de Jalisco, dijo la emecista.

“No solo Morena ha abandonado a la educación, no solo Morena ha endeudado al país, sino que Morena y sus diputados están abandonando a Jalisco”, dijo Pérez Cisneros.

“Yo también quiero hacer una reflexión. ¿A nosotros de que nos sirve tener a una jalisciense (la diputada federal Mery Pozos) que tiene que representar a los intereses de los jaliscienses, como presidenta de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados si eso no se traduce en que gestione más recursos al estado”, se preguntó.

La legisladora local dijo que si Mery Gómez Pozos aspira a convertirse en la candidata de Morena a Guadalajara, por lo menos debería dar resultados y gestionar presupuesto federal para obras de infraestructura en la entidad.

La Línea 3 del Tren Ligero requiere ampliar cinco estaciones más para llegar a Tesistán, lo que incluye construir nueve kilómetros más de vías férreas.