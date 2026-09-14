Se queda en prisión preventiva por intentar meter teléfono a reclusorio de Ameca

Llegó a visitar a un preso y se quedó presa. Por intentar llevarle a un interno de la prisión de Ameca un celular, una mujer quedó detenida y bajo proceso penal por delitos vinculados a la extorsión telefónica.

La Fiscalía de Jalisco informó que a finales de agosto, Clara Abigail “N” se presentó en las instalaciones del Centro Integral de Justicia Regional con sede en el municipio de Ameca, ubicado sobre la carretera Ameca-Mascota, para visitar a un familiar recluido en ese centro penitenciario.

La detuvieron por intentar meter un teléfono celular a una cárcel

Durante las revisiones de seguridad en el área de aduanas, los guardias penitenciarios detectaron que la mujer intentaba ingresar un dispositivo de telefonía celular oculto debajo de sus prendas de vestir, así como un cable cargador y un chip de telefonía, pegados a su cuerpo con cinta adhesiva.

La mujer fue detenida de inmediato y puesta a disposición del Ministerio Público, quien a su vez la imputó ante un juez.

En la audiencia, un agente de la Vicefiscalía en Investigación Regional presentó datos de prueba que acreditaron la conducta delictiva.

El juzgador determinó el auto de vinculación a proceso en contra de la detenida y le impuso como medida cautelar, a petición de la Fiscalía, prisión preventiva justificada por la temporalidad que dure el procedimiento penal, sin exceder los dos años, además de un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias.