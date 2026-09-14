El Gobierno de Jalisco exhortó a las autoridades competentes a utilizar únicamente los depósitos vehiculares autorizados para la recepción y resguardo de unidades en Puerto Vallarta, con el objetivo de garantizar la legalidad, trazabilidad y certeza jurídica en los procedimientos de guarda y custodia.

Exhorta Gobierno de Jalisco a utilizar depósitos vehiculares autorizados en Puerto Vallarta (Cortesía)

A través de la Dirección de Depósito y Custodia Vehicular de la Secretaría de Administración, se informó que el municipio cuenta con depósitos oficiales autorizados, por lo que las autoridades deberán verificar que el establecimiento receptor esté debidamente avalado por la dependencia antes de remitir cualquier vehículo.

La dependencia advirtió que el envío deliberado o injustificado de unidades a establecimientos no autorizados podría constituir un ejercicio irregular de atribuciones, además de afectar la trazabilidad de la custodia y generar cobros sin sustento jurídico. Dependiendo de las circunstancias, estas acciones podrían derivar en responsabilidades administrativas o legales, así como en investigaciones por posibles conductas de carácter penal.

El Gobierno estatal señaló que utilizar los espacios autorizados también permite proteger el patrimonio de las personas propietarias de los vehículos y garantizar que los cobros por los servicios de guarda, custodia y maniobras estén respaldados por la normatividad vigente.

Las tarifas de los depósitos vehiculares autorizados están establecidas en la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco 2026. Entre las cuotas vigentes se encuentran 29 pesos diarios para motocicletas, bicicletas, triciclos y bicimotos; 95 pesos para motocarros y cuatrimotos; 108 pesos para automóviles sedán y hatchback, y 132 pesos para pickups y vehículos similares.

Para vehículos de mayor capacidad, las tarifas oscilan entre 165 y 324 pesos diarios, de acuerdo con las características y el tipo de unidad.

La Secretaría de Administración indicó además que, desde el momento en que un vehículo ingresa a un depósito oficial, se genera una constancia gráfica de su estado, con la finalidad de garantizar que sea devuelto en las mismas condiciones en las que fue recibido.

Para recuperar una unidad, la persona propietaria deberá presentar el oficio de libertad emitido por la autoridad que ordenó la remisión, acreditar la propiedad o posesión legal y cubrir los derechos correspondientes por guarda, custodia y, en su caso, maniobras de grúa.

Entre la documentación requerida se encuentra una identificación oficial vigente, comprobantes de pago, el oficio de libertad y la tarjeta de circulación o refrendo vigente, según corresponda.

La situación de los vehículos que se encuentran bajo resguardo puede consultarse en el portal depositoenlinea.jalisco.gob.mx, mediante el número de placa y los últimos dígitos del número de serie.

Entre los depósitos señalados por el Gobierno de Jalisco se encuentra el Depósito Vehicular 42, ubicado en Carretera Las Palmas, kilómetro 2.3, colonia Las Juntas, en Puerto Vallarta.

La Secretaría de Administración refrendó su compromiso de mantener procedimientos transparentes y ordenados para la recepción, guarda y custodia de los vehículos remitidos por las autoridades.