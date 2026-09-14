Reduce Guadalajara 18% los delitos de alto impacto

Durante el primer año de gobierno de Vero Delgadillo, los delitos de alto impacto en Guadalajara disminuyeron 18 por ciento, de acuerdo con el balance presentado por el Ayuntamiento, que atribuyó la reducción a una estrategia basada en proximidad policial, prevención comunitaria, justicia cívica y fortalecimiento del equipamiento.

Como parte de las acciones de seguridad, 346 nuevos policías de proximidad se incorporaron a la corporación, con una formación orientada a identificar las necesidades particulares de las colonias y desarrollar proyectos de patrullaje y vigilancia de acuerdo con las peticiones de sus habitantes.

El municipio también impulsó 485 chats vecinales para mantener comunicación directa con la población y reforzar la atención en las zonas que lo requieren. A esto se suman 538 escuelas y negocios vinculados directamente con el C5 Guadalajara mediante los programas Escuela Segura y Negocio en Contacto.

En materia de prevención, a través del programa Prevención en tu Comunidad se realizaron mil 738 reuniones vecinales y 540 talleres, con una participación de alrededor de 90 mil personas. El Ayuntamiento señaló que estas acciones también han contribuido a fortalecer la relación entre ciudadanos y mandos policiales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, la confianza de la población en la Policía de Guadalajara pasó de 44 a 48 por ciento.

La estrategia municipal también contempla mecanismos de Justicia Cívica y mediación para atender conflictos antes de que puedan escalar a situaciones de violencia. En este rubro se realizaron 157 jornadas de servicio comunitario dirigidas a personas infractoras por faltas administrativas.

El Ayuntamiento reportó además una reducción en la reincidencia, al pasar de 56 personas en 2024 a 12 en lo que va de 2026. En los centros gratuitos de mediación se atendieron 783 casos relacionados con conflictos civiles, familiares y administrativos.

En paralelo, el Gobierno de Guadalajara informó que ha destinado más de 560 millones de pesos en vehículos y equipamiento para fortalecer las capacidades de los elementos de seguridad.

Las condiciones laborales de los policías también fueron modificadas con la incorporación de una licencia de paternidad de 15 días con goce de sueldo.

En materia de protección civil, la Coordinación de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos recibió nuevo equipamiento e instalaciones. Entre las acciones realizadas este año destaca la habilitación de una Estación de Protección Civil en el Bosque de Los Colomos, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los elementos y reforzar la seguridad en la zona.

La presidenta municipal Vero Delgadillo reconoció finalmente el trabajo de los elementos de seguridad pública, protección civil y bomberos, particularmente durante las contingencias registradas en el municipio.