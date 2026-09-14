SICT continúa construcción de caminos artesanales en Mezquitic

SICT continúa obras en caminos artesanales

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad wixárica de la zona norte de Jalisco, se continúa este año la construcción de caminos artesanales en el municipio de Mezquitic.

La dependencia federal informó que en estas obras se invertirán 140.6 millones de pesos y se emplea mano de obra de mujeres y hombres de las propias localidades en donde se desarrolla el proyecto.

“A cambio, reciben una remuneración económica y con su trabajo contribuyen a mejorar la conectividad en la región norte del estado, para beneficio de todas las personas que habitan la zona”, señaló.

Destacó que la meta es construir 18.5 kilómetros en 2026, que se sumarán a los 20.5 kilómetros de caminos artesanales construidos el año pasado también en Mezquitic.

Los caminos, cuyas obras ya se realizan con apoyo de las propias comunidades, son: Tezompa-Nueva Colonia, Cerro de la Puerta-Santa Catarina Cuescomatitlán, Crucero del Pescado-Ocota de la Sierra y El Bajío de las Gallinas-San Sebastián Teponahuaxtlán.

“A través del Centro SICT Jalisco se reafirma el compromiso de apoyar a los habitantes de localidades apartadas, de escasos recursos y para bienestar de las comunidades”, recalcó la dependencia federal.

SICT continúa obras en caminos artesanales

El año pasado SICT Jalisco informó que en las obras realizadas durante 2025 participaban 342 hombres y mujeres wixáricas, en obras impulsadas por Gobierno de la República en beneficio de 12 localidades indígenas del municipio de Mezquitic.