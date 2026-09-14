Ponen en duda logros del gobierno de Tlaquepaque

Celenia Contreras, ex regidora y diputada con licencia por Tlaquepaque, criticó los gastos de dispendio en el II Informe de San Pedro.

Las “cifras alegres” sobre seguridad pública que presentó la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, muestran un municipio que sus habitantes no ven.

La diputada local con licencia por Tlaquepaque, Celenia Contreras, presentó un contra informe en la sede estatal de MC y afirmó que las cifras de reducción de inseguridad no corresponden con la realidad, ya que 65% de los habitantes mayores de 18 años de edad se siente inseguro en las calles de la villa alfarera, lo que sitúa al municipio como el más inseguro de Jalisco, según la Encuesta más reciente realizada por el INEGI.

Además, Celenia Contreras dijo que en el acto del II Informe de Gobierno, realizado en la Unidad Deportiva “Gómez Farías”, el gobierno municipal se gastó alrededor de nueve millones de pesos, ya que se pagó comida, la contratación de 65 autobuses para llevar a colonos, a los que incluso se pagó 300 pesos, a algunos de ellos.

“Se prevé que se gastó más de nueve millones de pesos. Es lo que hasta ahora se ha calculado, no tengo una cifra exacta, pero estaremos investigando, que seguramente en los portales de transparencia batallaremos, porque normalmente tienen la plataforma caída, pero estaremos muy pendientes que se haya registrado los gastos de movilización (de personas), la comida, el templete, los 300 pesos que se le estuvieron pagando también a los asistentes. Estaremos muy vigilantes”, advirtió.

La ex legisladora y ex regidora de Tlaquepaque en el trienio 2015-2018 dijo que el gobierno municipal llevó a mototaxistas al II Informe, a quienes se presiona para que apoyen a la presidenta municipal.

“Han hecho denuncias los propios dueños de los mototaxis, donde ellos se acercan a pedirnos ayuda, nos preguntan cómo regularizarse. Ellos quieren estar dentro de norma, lo que quieren es trabajar, que los dejen libres, hacer las cosas correctas, pero no sentirse cautivos del gobierno municipal. Esa es una realidad que sucede y ella ha tratado de evadirlo en varias ocasiones”, dijo.

Agregó que la presidenta municipal debe explicar por qué usa una camioneta Cheyenne con valor de casi dos millones de pesos, para sus traslados, unidad que “es prestada”, sin que se conozca quien es esa persona que le cede su unidad de lujo.

También criticó que se presuma como un logro el registro del proyecto para instalar un cablebús del cerro del 4 a Periférico Sur, una iniciativa que está destinada al fracaso, dado lo irreal para concretarse.