Dan prisión preventiva a maestro de secundaria por abuso sexual de un alumno

Foto de archivo: Cuartoscuro

Un profesor que impartí la materia de inglés en una secundaria pública del municipio de San Pedro Tlaquepaque, fue arrestado y ya se encuentra vinculado a proceso por abuso sexual en agravio de un alumno.

El docente, identificado como Domingo Martín “N”, quedó encarcelado bajo prisión preventiva oficiosa en el reclusorio de Puente Grande.

Los hechos por los que se le acusa, se habrían registrado el 21 de enero de este 2026, en una escuela secundaria de la Colonia Salvador Portillo López.

“La autoridad escolar notificó a esta representación social sobre probables tocamientos indebidos” por parte del profesor “en agravio de un estudiante adolescente”, informó la Fiscalía del Estado.

Luego de analizar los datos de prueba y tras citar a comparecer al señalado, el juez de control resolvió la vinculación a proceso en contra del profesor, por el delito de abuso sexual infantil agravado, con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por dos años y tres meses para la investigación complementaria.

LO CULPAN POR ABUSO DE LOS HIJOS DE SU PAREJA

En otro hecho, que ocurrió el 26 de diciembre de 2024 en la colonia El Mirador, del municipio de Guadalajara, la madre de una niña y un niño advirtió probables actos de índole sexual en agravio de sus dos hijos, realizados por su pareja, José Alejandro “N”, en el interior de la casa en donde vivían.

“Agentes de la Policía Investigadora dieron cumplimiento a una orden de aprehensión tramitada ante un juez, y el señalado fue recluido en la cárcel de Puente Grande.

Además de la vinculación a proceso, a José Alejandro se le impuso un año de prisión preventiva oficiosa y dos meses para el cierre de las indagatorias complementarias, también como presunto responsable por el delito de abuso sexual infantil agravado.