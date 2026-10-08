Guadalajara autoriza 350 espacios comerciales para la Romería 2026

El Gobierno de Guadalajara aprobó la instalación de hasta 350 espacios comerciales en distintos puntos del Centro Histórico con motivo de la Romería 2026, los cuales podrán operar durante el 11 y 12 de octubre bajo horarios establecidos para el desarrollo de la celebración.

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La medida busca ordenar la actividad comercial que acompaña a la tradicional festividad, así como fortalecer el comercio local y generar condiciones para la convivencia en los espacios públicos del primer cuadro de la ciudad.

Los espacios autorizados se distribuirán en seis puntos del Centro Histórico: Plaza Liberación; Plaza Universidad; el Andador Pedro Loza, entre Independencia y avenida Miguel Hidalgo; avenida Miguel Hidalgo, entre Pedro Loza y Santa Mónica; Andador Colón, entre José María Morelos y Pedro Moreno; y Santa Mónica Galeana, entre Hidalgo y Pedro Moreno.

Los comerciantes podrán ofrecer alimentos, botanas, dulces tradicionales y artículos relacionados con la festividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara.

La instalación de los puestos forma parte de las acciones previstas por el Gobierno de Guadalajara en coordinación con el Gobierno de Jalisco para la Romería 2026, junto con los distintos servicios y operativos que se desplegarán durante la celebración para atender a las y los feligreses.

Con esta autorización, el municipio busca que la actividad comercial se desarrolle de manera ordenada durante la Romería y que los comerciantes locales puedan beneficiarse de la afluencia de visitantes, sin afectar la convivencia y el uso de los espacios públicos del Centro Histórico.