Vecinos de siete colonias piden información escrita del proyecto ejecutivo de Ciudad UdG

Reunión de vecinos de Villa Los Belenes.

Vecinos de siete colonias aledañas al polígono en el que se pretende construir un estadio de fútbol, un hotel y un centro comercial, en terrenos cedidos “en comodato” por la Universidad de Guadalajara (UdeG) al Grupo PRODI, emitieron un pronunciamiento en el que exigen que se les entregue información escrita del proyecto ejecutivo de Ciudad UdG y el cronograma para la realización de estudios de impacto obligatorios.

Los habitantes de las colonias Ecológica Seattle, Tepeyac, Paraísos de la Seattle, Conjunto Habitacional Los Belenes, Maestros, Tabachines y Villa de los Belenes, piden conocer qué empresas o qué instancias universitarias realizarían cada uno de los estudios de impacto, en qué plazos, así como las convocatorias formales a las asociaciones vecinales a mesas de diálogo, bajo agenda compartida oportunamente.

Los colonos exigen información oportuna, transparencia y legalidad en los procesos previos a cualquier autorización municipal para la ejecución de un complejo inmobiliario que podría afectar el valor de sus propiedades.

En un escrito, los firmantes piden estudios de impacto vial, dictamen de impacto urbano, manifestación de impacto ambiental, estudio de riesgo ambiental y protección civil, estudios de mecánica de suelos y topografía, así como dictamen de integración urbana y estudio de impacto social.

En lo relativo al tema de impacto vial, señalaron que se debe analizar la insuficiencia del transporte público, ya que aseguran que no bastaría como las rutas de Mi Macro Periférico y la Línea 3 del Tren Ligero.

También solicitan a manera de mitigación, que se hagan adecuaciones viales, puentes peatonales, gestión de estacionamientos y rutas de transporte público.

Advirtieron que debe informarse a los habitantes los detalles de la obra mediante un canal consensuado y buscar acuerdos de mitigación.