Colectivo señala a la Fiscalía como el área que más debe mejorar su atención a casos de desaparecidos

Las entrevistas a las aspirantes se realizaron en el salón Legisladoras del Congreso.

Una de las principales fallas que identifican las familias que tienen a alguien desaparecido es que la Fiscalía Estatal no realiza una búsqueda inmediata de las personas en vida, advirtió Liliana Meza, presidenta del colectivo Luz de Esperanza.

La activista señaló que también la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) es otra área donde se “enfrentan burocratismos” y en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), donde el personal “está rebasado”.

Estos problemas fueron presentados por Liliana Meza ante la diputada de Morena, Norma López, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, durante la entrevista para buscar ser elegida como integrante del Consejo Ciudadano del Comité Coordinador de la Ley de Personas Desaparecidas.

“Creo que nos topamos como familiares con todas las deficiencias en todas las dependencias que tienen que ver con desaparecidos, pero principalmente creo que es Fiscalía, porque por falta de investigación no podemos localizarlos con vida, como debería ser. No se buscan inmediata y exhaustivamente, ellos tienen sus por qués, a lo mejor que están rebasados, por la falta de personal”, precisó Meza.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso entrevistó a tres mujeres que aspiran a ser consejeras ciudadanas de esa instancia que hace propuestas para mejorar la atención a las familias de personas desaparecidas.

Además, de Liliana Meza, acudieron a las entrevistas Maribel Flores Salazar, integrante del colectivo Alas de Libertad e Irma Patricia Jiménez Pulido, quien es perito en materia forense.

“Porque cuando escuchamos al Consejo, que son los que representan realmente a la ciudadanía, podemos realizar los cambios, identifican la problemática, también tienen soluciones y pueden generar las políticas públicas para poder pasar este mensaje. Como lo dije, no debería existir este Consejo ni personas desaparecidas. Dejaron que creciera una bolita de nieve y hoy estamos aquí”, afirmó la legisladora.

El próximo 14 de octubre, los diputados harán una consulta con colectivos de familias de desaparecidos.

El Congreso local tiene que elegir a cinco integrantes del Consejo Ciudadano y debe hacerlo antes del 30 de noviembre oara renovar ese órgano de consulta.