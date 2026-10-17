México fortalece su liderazgo en franquicias y lleva su agenda internacional a Guadalajara

México fortalece su presencia en la industria internacional de franquicias, con una mayor participación en los organismos globales del sector y el objetivo de ampliar la llegada de sus marcas a otros mercados. En este contexto, Guadalajara será sede de la Convención Internacional de Franquicias AMF 2026, un encuentro enfocado en tecnología, inversión y expansión empresarial.

Betsy Eslava Altamirano, presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), fue electa integrante de la Junta Directiva del World Franchise Council (WFC), organismo desde el que participará en la definición de la agenda internacional durante los próximos dos años.

El nombramiento se concretó durante la Asamblea del WFC, celebrada en Taiwán, donde México, junto con Gran Bretaña, Países Bajos y Malasia, recibió la responsabilidad de encabezar el pilar estratégico global Connect, orientado a fortalecer los vínculos entre asociaciones, facilitar la internacionalización de las marcas y abrir oportunidades comerciales entre países.

A este reconocimiento se suma la distinción a la Alianza Trilateral de Franquicias de México, Estados Unidos y Canadá, seleccionada como la mejor iniciativa del Global Best Practice Showcase. Esta colaboración reúne a tres mercados que, en conjunto, concentran más de 6 mil 600 marcas, un millón de establecimientos y alrededor de 12 millones de empleos.

“México está demostrando que puede aportar propuestas concretas a la agenda mundial de las franquicias. Nuestro objetivo es que este liderazgo se traduzca en nuevas oportunidades para las marcas mexicanas, mayor internacionalización y herramientas que fortalezcan su competitividad”, señaló Eslava Altamirano.

El reto de conquistar nuevos mercados

La industria mexicana está integrada por más de mil 500 marcas y cerca de 95 mil puntos de venta. Además, genera más de un millón de empleos y aporta alrededor de 5% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con las cifras de la AMF.

Actualmente, entre 15% y 20% de las franquicias mexicanas ha logrado internacionalizar sus operaciones, principalmente en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y España. Frente a este panorama, el organismo plantea elevar la proporción a 25% para 2027, mediante la profesionalización de las empresas, la cooperación internacional y el acceso a nuevos mercados.

La transformación tecnológica también forma parte de los desafíos del sector. Según la asociación, más de 70% de las franquicias opera con estrategias digitales y omnicanal, mientras que al menos 30% utiliza herramientas de inteligencia artificial para optimizar procesos, analizar información y mejorar sus decisiones comerciales.

Guadalajara, punto de encuentro de la industria

Como parte de esta agenda, del 20 al 23 de octubre Guadalajara recibirá la Convención Internacional de Franquicias AMF 2026, que reunirá a más de 100 líderes, empresarios y especialistas de México, Estados Unidos y Canadá.

El programa contempla conferencias especializadas, espacios de vinculación empresarial y oportunidades para establecer alianzas estratégicas. Entre los temas centrales estarán la inteligencia artificial aplicada a las ventas, la transformación digital, el acceso a capital, la inversión y la internacionalización de las marcas.

También se realizará un panel dedicado a la Alianza Trilateral de Franquicias, con el propósito de abordar las oportunidades de colaboración y expansión en América del Norte.

La elección de Guadalajara responde al peso de Jalisco en esta actividad económica. La entidad cuenta con 485 marcas y más de 4 mil 440 puntos de venta, cifras que la colocan en el segundo lugar nacional en presencia de franquicias, después de Ciudad de México y su zona metropolitana.

Con este encuentro, la AMF busca vincular el posicionamiento internacional de México con oportunidades concretas para las empresas, en un sector que apuesta por ampliar sus mercados, incorporar nuevas tecnologías y fortalecer su competitividad.