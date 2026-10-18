León se prepara para llenar el cielo de globos en noviembre

Si buscas una escapada de fin de semana desde Guadalajara, León, Guanajuato, se prepara para recibir uno de los espectáculos visuales más llamativos del año: el Festival Internacional del Globo (FIG), que llenará el cielo de colores con cientos de globos aerostáticos y ofrecerá actividades para disfrutar en familia.

La edición 24 se realizará del 13 al 16 de noviembre en el Parque Metropolitano de León, donde visitantes de distintas ciudades podrán presenciar los despegues de globos, conocer figuras especiales y disfrutar de espectáculos musicales durante las noches.

La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, presentó el festival en Guadalajara e invitó a las familias tapatías a visitar la ciudad vecina para vivir esta experiencia.

“Es un festival que no puedes perdértelo”, expresó durante la presentación, en la que destacó la importancia de recibir visitantes de otras ciudades y compartir los atractivos turísticos de León.

Festival Internacional del Globo (FIG) León 2026

Un cielo de colores y noches de espectáculo

Durante cuatro días, el festival reunirá 200 globos aerostáticos, 30 figuras especiales y pilotos provenientes de 25 países. Los despegues masivos permitirán observar los globos elevarse al amanecer, mientras que por las noches las llamadas Noches Mágicas combinarán globos iluminados, música y espectáculos de drones.

La programación musical contempla presentaciones de Los Ángeles Azules, Calvin Harris, Alok, Christian Nodal, Xavi y Santos Bravos, con propuestas para distintos públicos.

“Van a ver cómo se van encendiendo los globos, se ve todo de colores al ritmo de la música, con un espectacular show de drones y con conciertos”, explicó Ale Gutiérrez al describir las actividades nocturnas.

El escenario será el Parque Metropolitano de León, un espacio que ofrece áreas verdes y un entorno natural para disfrutar de los globos y de las actividades al aire libre. El lugar recibió recientemente el International Large Urban Parks Award, reconocimiento otorgado por World Urban Parks por la calidad, conservación y gestión de grandes parques urbanos.

La combinación de aerostación, música y naturaleza convierte al festival en una alternativa para quienes buscan salir de Guadalajara y organizar una visita de varios días a León, con la posibilidad de complementar la experiencia con su oferta gastronómica y otros atractivos turísticos.

Festival Internacional del Globo (FIG) León 2026

Una invitación para las familias tapatías

La presentación del FIG en Guadalajara también contó con la participación de representantes turísticos de Jalisco y Guanajuato, quienes destacaron la colaboración entre ambas entidades para promover sus destinos.

Para quienes planean asistir, lo recomendable es revisar con anticipación la programación oficial, los horarios de acceso y las condiciones de los boletos, especialmente si desean presenciar los despegues matutinos o acudir a alguno de los conciertos nocturnos.

La organización concentra los detalles de las actividades y las opciones de acceso en el sitio oficial del festival, donde se pueden consultar las novedades de esta edición.

Festival Internacional del Globo (FIG) León 2026

Datos económicos y proyección turística

El Festival Internacional del Globo proyecta una derrama económica de 900 millones de pesos para León, así como la llegada de aproximadamente 400 mil visitantes y la generación de 4 mil 800 empleos directos e indirectos.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por la autoridad municipal, 89% de los asistentes procederá de otras ciudades y la ocupación hotelera podría acercarse a 90% durante el encuentro.

Como parte de las actividades dirigidas a la población local, el viernes 13 de noviembre se contempla acceso gratuito para los leoneses mediante el programa Viernes de la Gente. Es importante consultar las condiciones y los alcances de esta modalidad en los canales oficiales.

Datos