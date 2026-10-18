Se registra Antonio Pérez Garibay para la coordinación de Morena en Guadalajara

Toño Pérez Garibay

Antonio Pérez Garibay, delegado de la Secretaría de Gobernación en Jalisco, se inscribió en el proceso interno de Morena para la coordinación de defensa de la transformación en Guadalajara.

El registro abre la puerta a uno de los perfiles con mayor proyección mediática en la contienda morenista por la capital jalisciense, impulsado en buena medida por la fama internacional de su hijo, el piloto de Fórmula 1 “Checo” Pérez.

Pese a que la coordinación guinda por Guadalajara es una de las que presenta mayor número de registros, Pérez Garibay cuenta con amplio reconocimiento por parte de la ciudadanía, además de promover la disciplina en el partido.

“Lo mejor está por venir para Guadalajara”, escribió en Instagram.

Pérez Garibay llegó a Morena por invitación de Andrés Manuel López Obrador. En 2020 se describía como el hombre más cercano al entonces Presidente en Jalisco y calificaba su relación como de amistad.

Con Claudia Sheinbaum mostró lealtad desde la contienda interna rumbo a 2024. Al registrarse entonces como aspirante a la Gubernatura de Jalisco, antepuso el proyecto de Sheinbaum al suyo: “Para mí no hay nada más importante que Claudia sea Presidenta de México”.

Ya con Sheinbaum como Presidenta electa, en junio de 2024, afirmó haber sido él quien presentó a la empresaria jalisciense Altagracia Gómez con la entonces candidata. Gómez se convirtió después en una de las asesoras empresariales más visibles del nuevo Gobierno.

Como parte de sus encargos en la vida pública, entre 2021 y 2024 fue diputado federal por la vía plurinominal.