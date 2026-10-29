Cinco de los mandos policiacos investigados por enfrentamiento del 11 de octubre, son mujeres

Manifestación por agua limpia frente a Casa Jalisco

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, informó este jueves que entre los 17 mandos de la Policía del Estado investigados por presuntas agresiones en los enfrentamientos del 11 de octubre afuera de Casa Jalisco, están identificadas cinco mujeres con jerarquía dentro de la corporación.

El funcionario dijo que “hay cinco compañeras mujeres, mandos, que estuvieron participando en diferentes puntos de la manifestación (en reclamo por el agua sucia de la Zona Metropolitana de Guadalajara)”.

Agregó que entre ellas está una comandante que estuvo a cargo del resguardo de los detenidos que estaban llegando al punto donde iban a ser trasladados a Fiscalía, aunque se supone que esta acción estuvo siendo supervisada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Juan Pablo Hernández mencionó a otra comandante, quien estuvo a cargo de coordinar las acciones que llevó a cabo el grupo de mujeres policias, que fueron aproximadamente 50”.

El titular de la Secretaría de Seguridad agregó que en total en los sucesos en las inmediaciones de Casa Jalisco estuvieron comisionados unos 230 agentes, incluyendo a los mandos y que todos van a ser llamados a rendir su informe sobre su participación.

Indicó que las investigaciones son realizadas por Asuntos Internos y que incluso él, podría ser llamado a declarar.