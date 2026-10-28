Cae presunto participante en triple asesinato

Avenida Juan de la Barrera, en donde ocurrió el triple crimen. FOTO: Google maps

Uno de los presuntos autores del asesinato a balazos de dos adolescentes y un joven en San Pedro Tlaquepaque, fue capturado por agentes de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales de la Fiscalía del Estado.

Heriberto “N” presuntamente protagonizó la balacera y por ello contaba con una orden de aprehensión con base en la cual fue detenido.

La madrugada del pasado sábado 4 de abril, las tres víctimas circulaban a bordo de una motocicleta en los límites de las colonias El Campesino y Felipe Ángeles, y al ir por la Avenida Juan de la Barrera, otra motocicleta les obstruyó el paso.

En esta última viajaban Heriberto “N” y un individuo no identificado, el primero de los cuales realizó varias detonaciones con un arma de fuego en contra de las otras tres personas, quienes fallecieron en el lugar del ataque, cerca de un salón de eventos .

En la escena del crimen quedaron esparcidos más de diez casquillos de bala, al parecer del calibre 9 milímetros.

Como resultado de las investigaciones ministeriales, se obtuvieron datos de prueba que permitieron solicitar el mandamiento judicial para detener a Heriberto “N” quien fue enviado al reclusorio de Puente Grande para que se lleve a cabo las audiencias de imputación y vinculación.

El móvil del triple homicidio no fue informado.