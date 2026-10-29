Guadalajara y Costa Rica intercambian experiencias en movilidad y seguridad vial

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, y el secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz, sostuvieron un encuentro con autoridades de Costa Rica para intercambiar experiencias en movilidad, transporte público y seguridad vial, con énfasis en proyectos que buscan mejorar los desplazamientos y recuperar espacios públicos.

Intercambia Vero Delgadillo buenas prácticas en movilidad y seguridad vial con Costa Rica

La delegación costarricense fue encabezada por Roy Rojas Vargas, director de Proyectos del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), quien estuvo acompañado por Jorge Arturo Alfaro Orias, alcalde de Santa Cruz; Teddy Oswaldo Zúñiga Sánchez, alcalde de Nandayure, y Teodoro Núñez, director de la Unidad Técnica de Infraestructura Vial de ese municipio.

Durante la reunión, Delgadillo expuso las intervenciones urbanas en el entorno del Mercado Libertad, el reordenamiento de las paradas de transporte público en el Parque Revolución y el desarrollo de infraestructura ciclista.

“En el Parque de la Revolución articulamos mucho transporte público, pero también articulamos vidas; entonces, es movilidad en su máxima expresión”, expresó la alcaldesa, al destacar la relación entre el transporte, los espacios públicos y la convivencia comunitaria.

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También presentó el programa Guadalajara Te Lleva, que ofrece traslados gratuitos en colonias del norte de la ciudad, principalmente en la zona de Huentitán. La estrategia tiene capacidad para atender a más de dos mil usuarios diarios y beneficiar a alrededor de 63 mil habitantes de 15 colonias.

Otro de los temas abordados fue la recuperación del entorno de San Juan de Dios, donde las intervenciones urbanas buscan mejorar las condiciones para quienes trabajan y transitan por la zona. “San Juan de Dios, además de ser un espacio de tradición, ha tenido una incidencia en esta parte [...] y todos los esfuerzos que se han hecho para este centro han impactado también en la calidad de las personas que trabajan ahí”, señaló Delgadillo.

Por su parte, Rojas Vargas reconoció las experiencias de movilidad desarrolladas en Jalisco y llamó a conocerlas para identificar posibles soluciones a los retos de la región. En el intercambio también se abordaron programas como Salvando Vidas, el sistema de bicicleta pública y la coordinación metropolitana a través del IMEPLAN.

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La delegación mantendrá durante la semana una agenda de trabajo con autoridades de Guadalajara, Zapopan y diputados locales para continuar el intercambio de conocimientos en materia de seguridad vial.