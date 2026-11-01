El Desfile del Día de Muertos atrajo miradas de 20 mil personas

Rosario Gutiérrez, directora del desfile, lució un vestido elaborado con chiles naturales secos. El diseño es de la autoría de la artista Santa Patrona.

Más de 40 carros alegóricos y cientos y cientos de personas caracterizadas como catrinas y catrines, calaveras vivientes o personajes alusivos, participaron en la edición número 20 del Desfile del Día de Muertos Guadalajara 2026, organizado por Lazos entre el Arte AC.

La maestra Rosario Gutiérrez Tello, directora del desfile, explicó que la actividad busca preservar y transmitir a toda la población la tradición de recordar a nuestros difuntos, mediante la creatividad de cientos de artistas populares.

Este domingo, el desfile atrajo la mirada de miles de personas que se instalaron con sus sillas, sus sombrillas y disfrutaron el paso de los artistas urbanos, a lo largo de la avenida Javier Mina-Juárez, desde el parque de la Ex Penal hasta el parque Revolución o parque Rojo.

El desfile comenzó en 2006 como una iniciativa de la comunidad de artistas, docentes y estudiantes del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Este evento nació en la UdeG y se convirtió en un gran proyecto social que sigue siendo apoyado por toda la comunidad creativa del CUAAD y ahora ya se invita a diversas universidades y al público en general. Somos un proyecto incluyente, vienen 500 personas con diversas discapacidades. Este es un proyecto cultural del pueblo para el pueblo”, aseveró.

La maestra Rosario Gutiérrez llevaba un vestido muy vistoso elaborado con chiles naturales secos, el cual fue diseñado por la artista Santa Patrona.

“Esta vez elegimos el tema de chiles. Este fue realizado por una gran artista, que es Santa Patrona y aquí ven el resultado final. Ya lo verán en la noche con las luces encendidas. Todo esto es la creatividad para el pueblo. Esto es México ¿no?”, expresó.

Personas que se mueven en sillas de ruedas realizaron el recorrido a lo largo de la avenida Javier Mina-Juárez.

El desfile es incluyente y por ello participó Manuel de Jesús Ávila Solís, quien tiene una discapacidad. Se mueve en silla de ruedas y así realizó todo el recorrido. Él representó al albergue de Cadipsi del DIF Guadalajara, de personas en situación de calle.

“Yo vengo del albergue de Cadipsi (Centro de Atención y Desarrollo Integral para Personas en Situación de Calle) del DIF. Soy una persona albergada por mi situación y vengo en representación de mis compañeros del albergue. Como ustedes lo están viendo, es algo bonito, fui parte de modelo por estar en una silla de ruedas y se me estuvieron haciendo varios dibujos en mi rostro para ver cual era el adecuado”, precisó.

Felipe Martínez, de una academia deportiva, explicó que la familia propietaria de la academia realizó el diseño de un vistoso carro alegórico y así lo hacen desde hace seis años.

“Este diseño representa lo que es la charrería en México, la temporada de muertos y aparte participó toda la familia, los dueños de la academia, pero todos, los alumnos y alumnas participaron para estar presentes en esta festividad”, indicó.

Al Desfile del Día de Muertos Guadalajara 2026 se calcula que acudieron cerca de 20 mil personas, desde su salida hasta el fin del recorrido.