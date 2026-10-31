Inician obras de pavimentación frente al Aeropuerto de Guadalajara; acceso será por laterales

Quienes tengan previsto viajar en avión o trasladarse al Aeropuerto Internacional de Guadalajara deberán tomar precauciones a partir de este domingo 1 de noviembre, debido al inicio de una nueva etapa de pavimentación en la Carretera a Chapala.
La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) comenzará los trabajos de colocación de concreto hidráulico en los carriles centrales, en sentido Guadalajara-Chapala, frente a la terminal aérea.
Durante las obras, el acceso al aeropuerto será exclusivamente por los carriles laterales, que permanecerán abiertos para mantener la circulación vehicular en la zona.
Como alternativa, los automovilistas podrán utilizar la nueva vialidad habilitada por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), paralela a la Carretera a Chapala. Su ingreso se encuentra aproximadamente 500 metros antes del acceso habitual a la terminal.
Ante estas modificaciones, las autoridades recomiendan a los pasajeros salir con mayor anticipación, calcular tiempos adicionales de traslado y prestar atención a la señalización preventiva para evitar contratiempos, especialmente si tienen un vuelo programado.
Los trabajos forman parte de la renovación integral de la Carretera a Chapala, proyecto que busca mejorar las condiciones de movilidad, seguridad y conectividad en uno de los principales accesos a la Zona Metropolitana de Guadalajara y al aeropuerto.