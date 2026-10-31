Inician obras de pavimentación frente al Aeropuerto de Guadalajara; acceso será por laterales

Quienes tengan previsto viajar en avión o trasladarse al Aeropuerto Internacional de Guadalajara deberán tomar precauciones a partir de este domingo 1 de noviembre, debido al inicio de una nueva etapa de pavimentación en la Carretera a Chapala.

Obras carretera a Chapala

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) comenzará los trabajos de colocación de concreto hidráulico en los carriles centrales, en sentido Guadalajara-Chapala, frente a la terminal aérea.

Durante las obras, el acceso al aeropuerto será exclusivamente por los carriles laterales, que permanecerán abiertos para mantener la circulación vehicular en la zona.

Obras carretera a Chapala

Como alternativa, los automovilistas podrán utilizar la nueva vialidad habilitada por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), paralela a la Carretera a Chapala. Su ingreso se encuentra aproximadamente 500 metros antes del acceso habitual a la terminal.

Ante estas modificaciones, las autoridades recomiendan a los pasajeros salir con mayor anticipación, calcular tiempos adicionales de traslado y prestar atención a la señalización preventiva para evitar contratiempos, especialmente si tienen un vuelo programado.

Obras carretera a Chapala

Los trabajos forman parte de la renovación integral de la Carretera a Chapala, proyecto que busca mejorar las condiciones de movilidad, seguridad y conectividad en uno de los principales accesos a la Zona Metropolitana de Guadalajara y al aeropuerto.