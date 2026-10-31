Habrá cierres viales en Guadalajara por carrera y desfile de Día de Muertos

Este sábado 31 de octubre, Guadalajara tendrá cierres viales por la realización de la Carrera Cempasúchil 5K y el desfile conmemorativo del Día de Muertos, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y anticipar sus recorridos.

Las restricciones se aplicarán en distintos horarios y puntos de la ciudad, principalmente en avenidas como Vallarta, Chapultepec, Hidalgo y calles del Centro Histórico.

Cierres por el desfile de Día de Muertos

El operativo vial por el desfile está programado de las 15:00 a las 23:00 horas.

Inicialmente, los cierres se concentrarán en la zona de desfogue del contingente, sobre avenida Unión, desde Hidalgo hacia Juan Manuel, y por esta última calle hasta llegar a Chapultepec.

También permanecerá cerrado el paso vehicular en avenida Miguel Hidalgo, desde avenida Chapultepec hasta la calle Belén.

Cierres por la Carrera Cempasúchil 5K

La carrera, organizada por el Consejo Municipal del Deporte Guadalajara, tendrá restricciones viales de las 19:30 a las 22:00 horas.

Las vialidades afectadas serán:

Avenida Vallarta y avenida Arcos: cierre en el punto de salida.

Avenida Vallarta: desde el punto de partida rumbo al Centro Histórico hasta la calle Liceo.

Avenida Chapultepec: cierre del tramo comprendido entre Vallarta y Justo Sierra.

Avenida Hidalgo: la meta estará ubicada en el cruce con Paseo Alcalde.

Se recomienda a quienes circulen por estas zonas considerar rutas alternas, salir con anticipación y evitar los tramos donde se desarrollarán ambas actividades para reducir contratiempos en sus traslados.