Jalisco propone presupuesto de 193 mil mdp para 2027; agua tendrá aumento de 132%

El Gobierno de Jalisco presentó ante el Congreso del Estado el proyecto de Presupuesto de Egresos 2027, que contempla recursos por 193 mil 640 millones 910 mil pesos, un incremento de 5.99 por ciento respecto al presupuesto aprobado para 2026. Entre los principales aumentos destaca la Gestión Integral del Agua, que tendrá un crecimiento de 132.26 por ciento, además de mayores recursos para educación, salud y programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

La entrega del Paquete Económico, integrado por el proyecto de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, estuvo a cargo de Carlos Arias Madrid, secretario general de Gobierno, y Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública, quienes lo presentaron ante el Poder Legislativo para su análisis, discusión y aprobación.

Arias Madrid señaló que la propuesta tiene una orientación predominantemente social y busca atender los principales problemas del estado.

Entrega de Proyecto de Presupuesto 2027 en el Congreso del Estado

Agua, el rubro con mayor incremento

Uno de los cambios más importantes del proyecto presupuestal se encuentra en Gestión Integral del Agua, que pasará de 2 mil 983 millones 740 mil pesos aprobados para 2026 a 6 mil 930 millones de pesos para 2027. Esto representa 3 mil 946 millones de pesos adicionales y un crecimiento de 132.26 por ciento.

Luis García Sotelo explicó que el incremento responde al acuerdo entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, para impulsar una solución integral a los problemas hídricos de la entidad.

“Permitirá no sólo abatir la crisis de corto plazo, sino garantizar por largo plazo el abasto, la distribución y la calidad del agua para los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara”, señaló el secretario.

Entre los proyectos considerados están la modernización de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, colectores pluviales, obras de bypass, el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, el programa Nidos de Lluvia, la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Ahogado y el saneamiento del Río Santiago.

Más recursos para niñas, niños y adolescentes

El presupuesto transversal para el Desarrollo Integral de Niñas, Niños y Adolescentes contempla 50 mil 503 millones 192 mil pesos, frente a los 43 mil 27 millones 602 mil pesos de 2026. La diferencia representa un aumento de 7 mil 475 millones de pesos, equivalente a 17.37 por ciento.

Estos recursos se distribuirán entre distintas dependencias y áreas de Gobierno para financiar acciones relacionadas con educación, salud, asistencia social, infraestructura y protección de derechos.

Entre los programas contemplados se encuentran el Seguro Escolar para Niñas y Niños de Jalisco, Escuelas de Tiempo Completo y Listo Jalisco, además de otras acciones educativas.

Educación y salud, entre las prioridades

Para Educación se proponen 50 mil 287 millones 800 mil pesos, un incremento de 8.24 por ciento respecto a 2026. Los recursos permitirán continuar con programas de aprendizaje extracurricular de inglés, francés, STEAM y emprendimiento, así como Aulas Google, Aulas de Música, Jalisco Aprende en Familia y Becas al Estilo Jalisco.

En Salud se proyectan 21 mil 491 millones 390 mil pesos, 870 millones 130 mil pesos adicionales, lo que representa un crecimiento de 4.22 por ciento.

Entre los objetivos planteados están alcanzar una cobertura de 90 por ciento de medicamentos, fortalecer el Seguro Médico al Estilo Jalisco, ampliar la atención de salud mental, física, paliativa y de adicciones, así como avanzar en la basificación del personal médico.

También se consideran apoyos para familias de pacientes con cáncer e insuficiencia renal y la atención especializada de personas con neoplasias.

A estos proyectos se suma la Red de Hospitales Modelo Escuela, desarrollada en colaboración con la Universidad de Guadalajara, que contempla el Hospital Civil de la Costa, en Puerto Vallarta, y el Hospital Civil del Sur, en Zapotlán el Grande.

Seguridad y atención a personas desaparecidas

El proyecto contempla 11 mil 456 millones 890 mil pesos para Seguridad, un incremento de 5.80 por ciento respecto al presupuesto de 2026.

Entre las acciones previstas están el equipamiento y construcción de la nueva sede del C5 Escudo Jalisco, el fortalecimiento de la Policía Estatal de Caminos y el programa Legado, que ofrece becas de educación superior a hijas e hijos de policías.

También se incluyen recursos para la atención de víctimas directas e indirectas de desaparición, el Laboratorio de Genética, Esperanza y Localización Humana, la Universidad Policial y el Sistema Inteligente de Interoperabilidad y Gestión de la Información sobre Personas Desaparecidas.

Entrega de Proyecto de Presupuesto 2027 en el Congreso del Estado (FABYOLA ROSALES)

Infraestructura y obras para las regiones

La inversión pública propuesta para 2027 asciende a 19 mil 592 millones 780 mil pesos, destinados a proyectos de infraestructura en distintas regiones de Jalisco.

Entre las acciones se encuentran Enchulemos Jalisco, el Plan Carretero Estatal, FOCOCI, FONDEREG y el Fondo para Inversiones Metropolitanas, además de la construcción de hospitales comunitarios y regionales.

También se consideran recursos para la modernización de SITEUR 2025-2030, el Sistema Interconectado de Movilidad Línea 5, la expansión del sistema de bicicletas públicas Mi Bici y obras de infraestructura básica en pueblos y comunidades indígenas.

García Sotelo indicó que la propuesta busca reorientar el gasto hacia las áreas prioritarias y mantener la reducción de recursos destinados al gasto corriente.

“Estamos redireccionando y haciendo más significativo el gasto público en educación, salud, infraestructura, agua, insisto, como los ejes prioritarios”, afirmó.

El proyecto de Presupuesto de Egresos 2027 será analizado por el Congreso del Estado, instancia que deberá discutirlo y aprobarlo para su aplicación durante el próximo ejercicio fiscal.

Para saber :

Gestión Integral del Agua:

2026: 2 mil 983 millones de pesos.

2027: 6 mil 930 millones de pesos.

Aumento: +132.2 por ciento.

Para proyectos como la modernización de la Planta Potabilizadora No. 1 de Miravalle, colectores pluviales, bypass, Acueducto sustituto Chapala-GDL, Nidos de lluvia, ampliación planta de tratamiento de El Ahogado y saneamiento Río Santiago.