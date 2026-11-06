Reconoce Vero Delgadillo labor de trabajadores de Aseo Público en su 15 aniversario

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, reconoció el trabajo de las 465 barrenderas y barrenderos que integran el servicio de Aseo Público, durante la conmemoración de su 15 aniversario, en la que destacó su compromiso cotidiano para mantener limpias las calles y los espacios públicos de la ciudad.

Vero Delgadillo reconoce a trabajadores de aseo público de Guadalajara en su 15 aniversario

La alcaldesa señaló que detrás de una Guadalajara limpia existe el esfuerzo de mujeres y hombres que comienzan sus jornadas antes del amanecer y, en ocasiones, trabajan durante la noche para mantener en buenas condiciones el entorno urbano.

“ No es por arte de magia ni por un chasquido de dedos que la ciudad amanece limpia y se ve bonita. Es porque hay un equipo de hombres y mujeres que a veces no duermen o antes del amanecer están trabajando con todo el corazón, arreglando esta ciudad”, expresó.

Delgadillo también recordó que durante el Mundial 2026 el trabajo de las cuadrillas de limpieza recibió reconocimiento de visitantes y medios de comunicación, lo que permitió visibilizar la labor de quienes contribuyen al cuidado de Guadalajara.

Vero Delgadillo reconoce a trabajadores de aseo público de Guadalajara en su 15 aniversario

Por su parte, Oscar Villalobos, coordinador de Servicios Municipales, agradeció el esfuerzo del personal y destacó su participación en eventos de gran convocatoria, como el Maratón y el Mundial, además del mantenimiento de espacios emblemáticos de la ciudad.

La presidenta municipal subrayó que mantener los espacios públicos limpios y cuidados también contribuye a la dignidad de las personas y a generar entornos más seguros, por lo que reconoció a quienes, desde su labor diaria, ayudan a construir una mejor ciudad.