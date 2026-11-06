Cabildo Infantil presenta propuestas sobre seguridad y derechos de las infancias en Guadalajara

Niñas y niños de Guadalajara tomaron el Ayuntamiento tapatío para presentar propuestas sobre derechos de las infancias, seguridad escolar, inclusión y programas para su desarrollo, como parte del Cabildo Infantil 2026, ejercicio de participación ciudadana organizado por el Gobierno municipal en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la sesión, la presidenta municipal, Verónica Delgadillo García, destacó la importancia de escuchar las necesidades y perspectivas de las infancias, y aseguró que los cuidados, particularmente de niñas y niños, son una prioridad de su administración.

“Queremos ver lo que ustedes ven, queremos escuchar lo que ustedes tienen que decir por Guadalajara y queremos que esos sueños que ustedes tienen hoy por nuestra ciudad también puedan cobrar vida en Guadalajara, cada cosa que hacemos por nuestra ciudad es por ustedes”, expresó.

Delgadillo invitó a los participantes, estudiantes de quinto de primaria, a mantener su interés por la ciudad y contribuir a construir un entorno en el que puedan desarrollarse.

“Ustedes son nuestro orgullo, son nuestra esperanza y también ustedes son las personas que algún día pueden escribir la historia de esta ciudad”, señaló.

Entre las propuestas presentadas destacó la de Jesús Eleazar Reyes Martínez, quien pidió garantizar los derechos de niñas y niños mediante programas de recreación, seguridad, acceso universal y campañas de limpieza en los planteles educativos.

El estudiante también expuso su preocupación por situaciones de acoso, violencia, consumo de drogas y riñas entre alumnos, incluso entre distintas escuelas, por lo que llamó a fortalecer la participación de las autoridades y de la comunidad educativa para generar espacios seguros.

“La seguridad no solo es tarea de la policía, es un trabajo de todos y si nos cuidamos unos a otros y recibimos el apoyo del Ayuntamiento, construiremos nuestra escuela como un lugar seguro y de paz”, manifestó.

Por su parte, Joaquín Rubí Sánchez, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Jalisco, reconoció la colaboración entre las autoridades municipales, las familias y las instituciones educativas para impulsar este ejercicio de formación ciudadana.

Señaló que el Cabildo Infantil permite a las niñas y los niños ejercer su derecho a expresar ideas, formular propuestas y plantear soluciones sobre asuntos que impactan en su entorno. Además, destacó que contribuye al fortalecimiento de valores como el respeto, la tolerancia, la inclusión, la legalidad y el diálogo.

El ejercicio Pequeños Guardianes se realiza desde 2004 y tiene como objetivo fomentar la participación activa y responsable de las infancias en las decisiones cívicas y sociales de Guadalajara, mediante un espacio educativo e incluyente.

Como parte de la actividad, las autoridades municipales entregaron una tableta a cada participante.

El Cabildo Infantil 2026 quedó integrado por Alexa Paloma Mercado Monjárrez, como presidenta; Emma Isabella Quiñones Chávez, secretaria, y Samuel Emiliano Mateo González Hernández, síndico, además de 17 estudiantes que participaron como regidoras y regidores.