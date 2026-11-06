Indaga FGR Jalisco incendio en ducto de PEMEX en el que murió una trabajadora

Protección Civil y Bomberos de Jalisco apoyaron para controlar el incendio

El incendio en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) ocurrido la noche de este jueves 5 de noviembre en Tototlán, es indagado por la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco.

El siniestro dejó como saldo la muerte de una empleada de PEMEX y lesiones por quemaduras en al menos otros tres trabajadores.

El percance detonó cuando se realizaban labores de limpieza y retiro de sedimentos en el poliducto Salamanca-Guadalajara, ubicado en el kilómetro 1 de la carretera Tototlán–Ocotlán, municipio de Tototlán.

La trabajadora fallecida está identificada extraoficialmente con el nombre de Fernanda Sierra Ramírez, quien habría sufrido quemaduras graves en el 90 por ciento de su cuerpo.

Ella dejó de existir al ser atendida en el Centro Médico Nacional de Occidente, de Guadalajara, la madrugada del viernes, mientras sus compañeros son atendidos en un hospital privado de Guadalajara.

Protección Civil y Bomberos de Jalisco apoyaron para controlar el incendio

FGR Jalisco informó que desde la noche del jueves 5 se abrió una carpeta de investigación y que lleva a cabo diversas diligencias en coordinación con autoridades estatales para determinar la causa del siniestro.

Entre las líneas de investigación, el MP Federal deberá confirmar o descartar si las labores que realizaban las víctimas al ocurrir el percance, se hacían luego del posible robo de hidrocarburo por parte de desconocidos.