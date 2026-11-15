Suspenden rodada de motociclistas cerca de La Minerva

Elementos de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad aseguraron 36 motocicletas por incurrir en diferentes violaciones a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, en tres hechos distintos en Guadalajara y Zapopan.

Se informó que en una primera acción, en Avenida López Mateos y Avenida y la Calle Aurelio Aceves, de la Colonia Vallarta Norte, los agentes viales suspendieron una rodada en la que varios motociclistas ponían en riesgo la seguridad de ellos y de otras personas .

Ahí fueron aseguradas en total 17 motocicletas por incumplir con diversos artículos de la ley.

Operativo vs motociclistas que infringen la ley

Se informó que otro operativo tuvo lugar en Avenida Hidalgo y 5 de Mayo, en el Centro de Zapopan, en donde se realizó una supervisión a motocicletas utilizadas en plataformas y se inspeccionaron 27 unidades, de las cuales nueve motocicletas fueron trasladadas al corralón por falta de la documentación correspondiente.

Finalmente, sobre Carretera a Saltillo y Periférico Norte, los oficiales sacaron de circulación otras 10 unidades, por diversas infracciones.

Operativo vs motociclistas que infringen la ley

La Secretaría de Seguridad Jalisco enfatiza que de acuerdo con el Artículo 385 de la legislación estatal, las autoridades pueden aplicar como medida de seguridad el retiro de circulación y envío al depósito vehicular de motocicletas que incurran en supuestos como circular sin placas o sin documentación correspondiente, no utilizar casco protector o realizar maniobras temerarias, entre otras conductas.

Recalcó que las infracciones por no respetar los carriles de circulación, transitar por pasos a desnivel, exceder la capacidad de pasajeros o invadir zonas peatonales pueden generar sanciones económicas que van de los 587 a los 2 mil 932 pesos, conforme a los artículos 361, 362 y 364 de la ley.

Añadió que la Comisaría Vial mantiene estos operativos para supervisar el cumplimiento de la normativa, prevenir conductas de riesgo y propiciar trayectos seguros para todos los sujetos de movilidad.