Sonido Satanás alarga la fiesta con nueva cumbia

Una canción que parece tener una misión: impedir que la fiesta termine. Esa es precisamente la apuesta de Sonido Satanás con “¿Nos echamos otra?”, su nuevo sencillo, que desde el pasado viernes 13 de noviembre está disponible en plataformas digitales y representa el primer adelanto de su próximo álbum de larga duración, programado para 2027.

Sonido Satanas

Con más de 15 años de trayectoria, el proyecto originario del barrio de Santa Tere, en Guadalajara, ha construido una identidad musical en la que la cumbia es el punto de partida para experimentar con sonidos electrónicos, ritmos latinos, humor y una buena dosis de irreverencia. Su propuesta no busca quedarse quieta ni mucho menos escuchar desde la comodidad de una silla: está hecha para mover los pies y convertir cualquier reunión en pista de baile.

En esta ocasión, “¿Nos echamos otra?” toma como inspiración ese momento tan conocido de las reuniones en el que alguien propone una última canción, una última ronda o simplemente prolongar la noche. La agrupación transforma esa decisión en una invitación musical que conecta con su espíritu festivo y desenfadado.

El lanzamiento también representa un nuevo capítulo para una banda que ha sabido llevar el sabor de Guadalajara más allá de sus fronteras. De acuerdo con su información de presentación, Sonido Satanás ha realizado ocho giras internacionales: seis por Europa y dos por Sudamérica, experiencias que han permitido que su mezcla de cumbia y electrónica encuentre públicos en distintos escenarios.

Uno de sus temas más reconocidos es “Santa Tere”, una canción que funciona como carta de identidad y homenaje musical al barrio que vio nacer al proyecto. El tema supera los dos millones de reproducciones en plataformas digitales y se ha convertido en una de las piezas más representativas de su repertorio.

Sonido Satanas

La historia de Sonido Satanás comenzó en julio de 2011, en Guadalajara, con una propuesta que retoma elementos del sonidero y los mezcla con producción electrónica, voces provocadoras y una estética propia. En su formación y concepto artístico destacan Groncho, Pinpon, Supersuavicrema y Chamuco Picardo, personajes que aportan distintas facetas a un espectáculo donde la música y la interacción con el público forman parte de la misma fiesta.

Con “¿Nos echamos otra?”, la banda vuelve a poner sobre la mesa aquello que la ha distinguido desde sus inicios: cumbia sin solemnidades, humor y ritmos para bailar. El sencillo es apenas la primera probada de un disco que llegará en 2027, pero deja claro que Sonido Satanás todavía tiene muchas noches por alargar y pistas por conquistar.