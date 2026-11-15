Pixelatl reconoce la trayectoria de Maïlys Vallade con el premio El Chinelo

El talento, la imaginación y el trabajo colectivo detrás del cine de animación tuvieron un espacio de encuentro en la edición 15 del Festival Pixelatl, que concluyó este 14 de noviembre en Jalisco, luego de reunir a creadores, profesionales y nuevas generaciones interesadas en la animación, el cómic y los videojuegos.

Festival Pixelatl

Uno de los momentos destacados de esta edición fue la entrega del premio El Chinelo a la francesa Maïlys Vallade, directora, guionista, animadora y artista visual, quien recibió el reconocimiento a la Excelencia en Animación, Cómic y Videojuegos por su trayectoria y contribución a esta industria.

La ceremonia se realizó el jueves 12 de noviembre en el Foro Plaza de Ciudad Creativa Digital, después de la clase maestra “Detrás de Little Amélie”, en la que compartió detalles sobre el proceso creativo de la película Amélie y los secretos de la lluvia (Amélie et la métaphysique des tubes), que codirigió con Liane-Cho Han Jin Kuang y que este año fue nominada al Oscar a Mejor Película de Animación, además de obtener el Premio del Público en el Festival de Annecy.

“Es un gran honor para mí, es mi primera vez en México, por lo que el premio significa mucho y estoy muy agradecida. Fui muy bien recibida en esta ciudad de arte. Gracias por la invitación y por todo lo que recibí aquí, ¡fue increíble!”, expresó Vallade al recibir El Chinelo.

Durante su clase maestra, la cineasta explicó que llevar a la pantalla la obra de la escritora Amélie Nothomb representó un proceso creativo de siete años. Uno de los principales retos fue traducir en imágenes las reflexiones y la imaginación presentes en el libro, para construir una historia desde la perspectiva de una niña.

La propuesta visual partió de colocar la cámara a la altura de una infancia que descubre el mundo, con escenarios inspirados en el Japón de finales de los años sesenta. De los espacios cotidianos del hogar, como mesas y sillas, la película amplía su mirada hacia otros ambientes, siempre desde la percepción de su protagonista.

Festival Pixelatl

Vallade también compartió parte de su recorrido profesional, que comenzó con su interés por el cine, los efectos especiales, el dibujo y la construcción de animatrónicos. Su formación en Artes Aplicadas y Artes Gráficas en París, así como sus estudios de cine de animación en Gobelins, marcaron el inicio de una trayectoria que la ha llevado a participar en producciones como Ernest y Célestine, El Principito, El techo del mundo y Las golondrinas de Kabul.

El reconocimiento fue entregado en presencia de representantes de la organización y autoridades vinculadas con la industria creativa, entre ellos José Iñesta, director de Pixelatl; Fabienne Aguado, agregada audiovisual de la Embajada de Francia en México; Mariana Orozco Rosales, directora de Emprendimiento y Promoción Económica de Guadalajara, y Alfredo Aceves Fernández, presidente del Fideicomiso de Ciudad Creativa Digital.

La participación francesa tuvo un lugar especial durante el encuentro, al ser Francia el país invitado y contar con el respaldo de su Embajada y del Instituto Francés de América Latina, en el marco de la conmemoración del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Con 15 ediciones, Pixelatl se ha consolidado como una plataforma para impulsar el talento latinoamericano, generar oportunidades profesionales y conectar a creadores con la industria internacional. A través de iniciativas de formación, desarrollo de proyectos y promoción de nuevas propuestas, el festival busca que las ideas surgidas en la región encuentren espacios para convertirse en producciones y llegar a nuevas audiencias.