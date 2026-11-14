“La Pastorela del Ermitaño” llegará al Teatro Experimental de Jalisco

El espíritu navideño comenzará a tomar forma en los escenarios de Guadalajara con La Pastorela del Ermitaño, del dramaturgo e investigador Miguel Sabido, que llegará el próximo 22 de noviembre al Teatro Experimental de Jalisco, en una presentación que busca acercar al público a una de las expresiones más representativas del teatro tradicional mexicano.

La función, organizada en colaboración con la Coordinación de Artes Escénicas y Literatura de Cultura UDG, contará con la participación del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara Juvenil, que se integrará a este ensamble escénico para combinar teatro y danza en una experiencia que reúne música, color y elementos de la tradición popular.

La Pastorela del Ermitaño

Entre el bien, el mal y el nacimiento

Más allá de su relación con las celebraciones decembrinas, las pastorelas tienen una historia ligada al encuentro de las tradiciones indígenas con el teatro evangelizador europeo. En esta propuesta, Miguel Sabido recupera ese origen y lo lleva a escena mediante una historia cargada de símbolos y reflexiones sobre la condición humana.

El recorrido de los pastores representa el camino de las personas, mientras que los demonios encarnan tentaciones como el dinero, el poder, el placer y el ego. Frente a ellos, el arcángel simboliza la conciencia y la ley moral, mientras que el nacimiento representa la posibilidad de redención.

La producción también apuesta por una propuesta visual de gran formato, con escenografías y vestuarios pintados a mano, música original y la participación de más de 30 artistas. Actores y bailarines compartirán el escenario para dar vida a una representación que combina espectáculo, historia y elementos ceremoniales.

La Pastorela del Ermitaño

Miguel Sabido y el rescate del teatro tradicional

La trayectoria de Miguel Sabido ha sido fundamental para la recuperación y difusión de la pastorela mexicana. En 1964 impulsó una nueva etapa para este género con producciones monumentales en el Convento de Tepotzotlán, con las que devolvió fuerza a una tradición que forma parte de la memoria cultural del país.

Su trabajo se ha caracterizado por investigar, preservar y dignificar estas expresiones teatrales, sin dejar de acercarlas a nuevas generaciones. Con La Pastorela del Ermitaño, el público tapatío tendrá la oportunidad de reencontrarse con esta tradición a través de una puesta en escena que reúne distintas disciplinas artísticas.

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