Videojuegos: Sobre la saga Grand Theft Auto

En el mundo de los videojuegos el género sandbox hace referencia a un juego cuyo progreso no está ligado a las normas del desarrollo lineal, no tienes que pasar por un punto A previo a un punto B para culminar en un punto C, por el contrario, te encuentras en un punto en el que el mapa es tuyo y puedes moverte con libertad, aunque claro el guion es otra cosa.

Entre el enorme puñado de juegos que siguen este modo de juego el que más ha destacado a través de las generaciones, por mucho, es “Grand Theft Auto” (abreviado comúnmente como GTA). Esto en parte se debe a que su guión no entra en conflicto con su género, sino que antes bien lo fomenta. Contando tanto los títulos como sus DLC e historias adicionales, la saga GTA cuenta como más de 10 protagonistas y bastantes arcos argumentales, los cuales no dejan de tener un tronco común que los vincula en cuanto a jugabilidad. En todos conducimos a un personaje involucrado en negocios ilegales y alienado por una situación social desfavorable que le obliga a mantener dichos negocios turbios.

Su fórmula permite al jugador moverse con libertad por ciudades que normalmente están diseñadas para ser lo suficientemente grandes para explorar, pero no lo suficientemente complejas como para perderse, el juego desarrolla su historia a través de encargos o misiones que nos dejan adquirir diferentes indumentarias y vehículos para ir por la ciudad de diferentes maneras y, por su premisa, somos completamente libres de poner a la ciudad de cabeza si bien nos parece. Aunque dentro del mundo de GTA existen reglas que prohíben, por ejemplo, ir matando a ciudadanos a diestra y siniestra, el juego te da la posibilidad (un cínico guiño a la vida real) de saltarse las leyes, salir de prisión bajo fianza, e incluso convertir una persecución policiaca en el platillo principal del juego.

Esta combinación de factores hacen que cualquier título de la saga, admitámoslo, sea muy divertida. Ir haciendo el bobo por la ciudad con tantas herramientas a tu disposición es un sistema que funciona de maravilla en términos de diversión y rejugabilidad, y cualquier título de la saga sería una compra valedera sólo por ese factor.

El verdadero problema con estos juegos se encuentra en su historia, o mejor dicho en la falta de ésta. Y no es que no la tenga en lo absoluto o que no pueda tenerla, al contrario, tanto los personajes como su situación son crudamente interesantes y todos hablan de una faceta de la sociedad estadounidense, directamente vinculada con los peores valores de ésta. El problema es que son absurdamente ignoradas a partir del tercer acto (a veces antes), o nunca se terminan de desarrollar, ni continúan el marco crítico o cínico con el que empiezan. GTA nunca ha tenido una historia centrada, e incluso en su faceta más desarrollada (GTA V), no logran un objetivo claro, como si ambas cosas pudieran hacerse en juegos por separados, pero no en el mismo.

Aunque parezca injusto apilarlos a todos en un solo molde, a grandes rasgos estás son sus características fijas. Quizá GTA IV juntos con sus DLC podrían merecer un campo aparte, por cumplir a la hora de transmitir un mensaje, pero su sistema jugable lo interrumpe tanto que al final no queda más que concluir que GTA, con todas su variantes y mejores, al final es un mismo juego.

lg