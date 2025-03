Videojuegos: Los más esperados del 2018

El término hype, en el área del marketing, es una estrategia inteligente para enfatizar una cosa, idea o producto al punto en que los individuos sientan la necesidad de consumirlo.

Para este 2018 hay una serie de títulos que han producido bastante hype, pero de entre tantos hay unos pocos que destacan. Como criterio de selección se eliminaron la enorme lista de títulos basados en shooters y survivors que no proponen nada destacable. En cambio se pensó en aquellos juegos que a nivel narrativo y jugable que han atrapado la atención de los medios especializados y que pueden ser llamativos para el público general.

Detroit: Become Human. Empezando por los menos llamativos encontramos este título desarrollado por Quantic Dream, esta exclusiva de PS4 nos ofrece un mundo futurista en el que los androides han tomado parte activa de una sociedad humana que les trata con desprecio. En medio de este clima de indignación una pequeña facción de androides es incitada a revelarse en contra de la humanidad. Aunque la sinopsis parece llamativa, su jugabilidad en cambio parece quebrar lo construido. Al parecer, es un juego en tercera persona en el que podremos controlar a diferentes personajes de la historia que podrían morir mientras asumimos su papel, lo que añade jugabilidad, pero disuelve la narrativa y resta inmersión. Su atractivo principal será su mecánica de diálogo, por lo que la acción quizá pase a segundo plano. Pero considerando las muy marcadas tendencias de la industria, puede que la acción termine sobreponiéndose al discurso en la versión final.

God of War (2018). Kratos ya ha terminado sus asuntos pendientes con el panteón olímpico, pero su franquicia parece no querer morir, así que ahora toca pasar revista a la mitología nórdica. Los jugadores casuales quizá no estén al tanto, pero en las salas de conferencias de Sony Entreteinment se han hecho varios cambios de administración que han repercutido en los guiones que la compañía busca para sus juegos. Estas vueltas de tuerca ya se ven presentes en títulos como “Uncharted 4” y en proyectos como “Hellblade”. No extraña, entonces, que uno de los títulos más emblemáticos también pasara por una enorme remodelación. Ya no se apuesta, como antes, por un hack&slash, sino por un título acción estilo rpg que apuesta por un modelo parecido al de “The Last of Us”, en el que incluso podemos apreciar, de nuevo, una relación filio-paternal entre los personajes. Aunque los fans parecen estar bastante emocionados, el fantasma de Sparta, parece estar pasando por una crisis de la edad, que quizá no calce demasiado bien con lo que el ícono representa.

A plague tale: Innocence. En el momento en el que se escribe este artículo no se sabe casi nada sobre este juego y el tráiler no ha despejado casi ninguna duda. Aun así se alza por sobre los pasados dos títulos en cuanto a que parece ser una propuesta bastante interesante. Una ciudad renacentista se ve infestada por una plaga de proporciones bíblicas protagonizada por ratas. Esta reminiscencia a la peste bubónica pertenece al género de rol, cuenta con una estética bastante gótica inspirada en la saga “Dark Souls”, y una temática con comentarios religiosos que puede resultar muy bien o demasiado amarillista.

A way out. Es extraño encontrar el balance entre tiroteos e historias de desarrollo de personaje, y quizá por eso la industria tiene esos intentos tan olvidados. Este título, sin embargo, parece querer hacer el intento. Desarrollado por Hazelight Studios, este juego de acción en tercera persona cuenta dos historias conectadas, dos presos que se asocian para escapar de prisión. La premisa es simple y su mecánica parece interesante, por lo cual parece un título llamativo, sin muchas pretensiones y sin muchas formas de arruinarlo.

The Last of Us 2. Es uno de los más esperados del público. Su primera entrega fue una sensación entre los medios especializados, al grado de considerarlo en “Ciudadano Kane” de los videojuegos, lo cual puede resultar un tanto exagerado, pero no se puede negar su importancia. Su segunda parte parece continuar la historia del anterior (al menos uno de sus finales), por lo que el Cordyceps sigue manteniendo a la humanidad en un estado post apocalipsis tipo “The Walking Dead”. Naughty Dog es famoso por trabajar con ideas ajenas e impregnarlas con un estilo propio para llevarlas más allá, por lo que es normal apostar a que este título será un juego excelente, sin importar si no logra cumplir con las expectativas de su predecesor.

Red Dead Redemption 2. Continuando con las segundas partes, el legendario título de la desarrolladora Rockstar vuelve, causando un furor increíble. Su primera parte era una obra que desatacaba muchísimo del resto de juegos de su época y hasta la fecha se sigue manteniendo como un título excelente —incluso por encima de “Grand Theft Auto”, la otra gran mina de oro de Rockstar—, la ambientación, los gráficos y la jugabilidad lucen asombrosos. De momento no hay señales que indiquen que esta secuela vaya a decepcionar, y tal como en el caso de “The Last of Us 2”, incluso si no logra el impacto de su predecesor, está claro que es un juego al que hay que no puede pasar desapercibido.

Death Stranding. Este juego está en la cima de lo que los gamers y la prensa especializada espera para este 2018. De la mano de Hideo Kojima, creador de la legendaria saga “Metal Gear”, y en colaboración con el famoso cineasta Guillermo del Toro, nos llega este esperado título del que hemos visto mucho, pero entendido poco. El surrealista sentido creativo de Kojima, mezclado con su interés en los asuntos bélicos y en conjunto con la estética Del Toro lo convierte en una ambiciosa obra que tiene el potencial de cambiar la dirección narrativa de los vídeojuegos, y ser el gran título de este año.