Jalisco refuerza apoyo al deporte adaptado con inversión de 6 mdp; busca su campeonato 21 en la Paralimpiada Nacional

Con el objetivo de fortalecer las condiciones de entrenamiento de las y los atletas del deporte adaptado, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó la entrega de equipamiento deportivo especializado en el Gimnasio de Usos Múltiples del Polideportivo López Mateos, en Guadalajara.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de equipamiento de deporte adaptado para los paratletas del CODE Jalisco (EDGAR QUINTANA)

La inversión destinada asciende a aproximadamente 6 millones de pesos y contempla 95 categorías de material deportivo para fortalecer la preparación de atletas que compiten en 11 disciplinas del deporte adaptado y paralímpico, entre ellas para tenis de mesa, parajudo, parataekwondo, parapowerlifting, paratriatlón, paraciclismo y goalball.

La delegación jalisciense mantiene una hegemonía histórica con 20 campeonatos consecutivos

Durante el acto, Lemus destacó que Jalisco se ha consolidado como una potencia deportiva en el país gracias al trabajo del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) y al talento de sus atletas. El mandatario recordó que la entidad mantiene una hegemonía histórica en el deporte adaptado nacional, al sumar 20 campeonatos consecutivos en la Paralimpiada Nacional, logro que se refrendó en 2025 con un récord de 283 medallas de oro.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de equipamiento de deporte adaptado para los paratletas del CODE Jalisco (EDGAR QUINTANA)

“Jalisco es el emblema del deporte, no solamente nacional, sino en toda Latinoamérica; Jalisco es el ejemplo. Veinticuatro años en la Olimpiada Nacional consecutivos y veinte años consecutivos en la Paraolimpiada Nacional como campeones”, afirmó el gobernador.

El mandatario también anunció que Jalisco será sede de la Paralimpiada Nacional 2026, donde la delegación estatal buscará mantener su dominio y alcanzar su título número 21, consolidando una racha que por dos décadas ha colocado al estado como líder del deporte adaptado en México.

Fernando Ortega Ramos, director general del CODE Jalisco, explicó que la entrega de equipamiento forma parte de una estrategia para fortalecer el desarrollo de los paratletas desde la base, con mejores entrenadores, metodología de preparación y herramientas especializadas que permitan elevar el rendimiento competitivo.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de equipamiento de deporte adaptado para los paratletas del CODE Jalisco (EDGAR QUINTANA)

“Venimos fortaleciendo estas historias de éxito que estos jóvenes y sus familias nos brindan a la sociedad jalisciense, porque en cada uno de estos deportistas encontramos motivación e inspiración”, señaló Ortega Ramos, quien destacó que figuras como Jesús Castillo, Freya Danaé Nieves o Abraham Ortiz se han convertido en referentes del deporte paralímpico jalisciense.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de equipamiento de deporte adaptado para los paratletas del CODE Jalisco (EDGAR QUINTANA)

Por su parte, la medallista sordolímpica Freya Danaé Nieves Medina subrayó que contar con equipo especializado puede marcar la diferencia en la preparación de los atletas. Señaló que el respaldo institucional representa una herramienta clave para que la selección estatal llegue mejor preparada a las competencias nacionales e internacionales.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de equipamiento de deporte adaptado para los paratletas del CODE Jalisco (EDGAR QUINTANA)

En el evento también participaron el medallista paralímpico de parapowerlifting Jesús Castillo Castillo, la directora de Educación Especial María Luisa Chitica Palomera, así como los atletas Abraham Manuel Ortiz Martínez, de paratletismo, y Karina Amairani Hernández Torras, de paranatación, quienes representan el talento y la proyección del deporte adaptado en Jalisco.