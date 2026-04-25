Jalisco arranca la primera red de Hospitales–Escuela en México; modelo único apuesta por salud y formación regional

Jalisco dio el primer paso para convertirse en el primer estado del país en consolidar una red de Hospitales–Escuela, un modelo único que articula la atención médica de alta especialidad con la formación académica de nuevas generaciones de profesionales de la salud. El proyecto, impulsado de manera conjunta por el Gobierno estatal y la Universidad de Guadalajara (UdeG), inició con la presentación del Hospital Civil de la Costa, en Puerto Vallarta.

proyecto ‘Hospital Civil de la Costa’ en Puerto Vallarta (ALICIA REYES )

El gobernador Pablo Lemus Navarro encabezó el anuncio junto con la rectora general de la UdeG, Karla Planter Pérez, destacando que esta iniciativa no solo fortalecerá la infraestructura hospitalaria, sino que también detonará desarrollo regional al vincular educación, salud y empleo.

“Debemos fortalecer a las regiones con educación, con salud, con oportunidades de trabajo, y toda esa relación de ganar-ganar es esto que estamos iniciando el día de hoy”, afirmó Lemus.

El mandatario subrayó que el objetivo central del modelo es que las y los profesionales de la salud se formen, se especialicen y permanezcan en sus comunidades de origen, contribuyendo a cerrar brechas de atención médica en el interior del estado.“¿Qué es lo que estamos buscando de manera práctica? Que las y los médicos uno, estudien, dos, hagan sus prácticas, tres, que trabajen y se queden a vivir en sus regiones de origen”, enfatizó.

proyecto ‘Hospital Civil de la Costa’ en Puerto Vallarta (ALICIA REYES )

Este enfoque representa una ruptura con el modelo tradicional centralizado, al descentralizar tanto los servicios de salud como la formación médica, lo que, además, contribuiría a mitigar fenómenos como la gentrificación en el Área Metropolitana de Guadalajara al generar oportunidades en otras regiones.

Por su parte, la rectora Karla Planter Pérez destacó que este proyecto es resultado de un análisis profundo de las necesidades regionales y de la planeación académica y hospitalaria a largo plazo.“Cuando uno habla de proyectos de alto calado, de alto alcance, nos trascienden en el tiempo”, señaló.

proyecto ‘Hospital Civil de la Costa’ en Puerto Vallarta (ALICIA REYES )

Planter explicó que el modelo Hospital–Escuela retoma una tradición histórica vinculada a los Hospitales Civiles de Guadalajara, impulsados por Fray Antonio Alcalde, y la adapta a las necesidades actuales. Subrayó que la existencia de hospitales de tercer nivel es clave para la formación de especialistas, ya que permiten desarrollar campos clínicos adecuados para la enseñanza.

Además, resaltó el impacto social del proyecto al señalar que cuando los profesionistas permanecen en sus lugares de origen, se genera un círculo virtuoso de desarrollo que beneficia no solo al sistema de salud, sino también al crecimiento económico y cultural de las comunidades.

Proyecto ‘Hospital Civil de la Costa’ en Puerto Vallarta (ALICIA REYES )

El Hospital Civil de la Costa será una obra estratégica con una inversión de mil 197 millones de pesos, financiada de manera conjunta entre el Gobierno estatal y la UdeG. Su cobertura beneficiará a una población de 646 mil 380 personas en nueve municipios —seis de Jalisco y tres de Nayarit—, de las cuales más de 314 mil carecen de seguridad social.

El complejo contará con 180 camas censables y 100 no censables, así como 62 especialidades y subespecialidades distribuidas en 13 unidades especializadas. Su infraestructura incluirá áreas de hospitalización, diagnóstico, tratamiento, investigación y enseñanza, consolidando su carácter dual como centro médico y académico.

La directora del OPD Hospitales Civiles de Guadalajara, María Elena González González, calificó el proyecto como la consolidación de una red hospitalaria con visión de futuro, al integrar el modelo universitario en la prestación de servicios médicos. Señaló que este hospital permitirá ampliar la cobertura de atención especializada y evitar traslados de pacientes hacia la capital del estado.

Indicó también que la iniciativa responde al crecimiento demográfico de la región y a la necesidad de fortalecer la capacidad de atención con servicios de tercer nivel. En ese sentido, enfatizó que se trata de una apuesta por garantizar atención médica digna, cercana y de calidad.

El presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía González, consideró que la construcción del hospital representa uno de los proyectos más trascendentales para el municipio, al incidir directamente en el bienestar y desarrollo de la población mediante una alianza institucional sólida.

proyecto ‘Hospital Civil de la Costa’ en Puerto Vallarta (ALICIA REYES )

En el evento también participaron autoridades estatales y universitarias como Alberto Esquer Gutiérrez, jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco; Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social; David Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública; María Esther Avelar Álvarez, rectora del Centro Universitario de la Costa; y Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud estatal, quienes respaldaron el proyecto como una acción clave para fortalecer tanto el sistema de salud como la formación profesional en la entidad.

El Hospital Civil de la Costa se proyecta como el primero de varios complejos bajo este esquema. De acuerdo con Lemus, la red continuará expandiéndose hacia otras regiones del estado, incluyendo Ciudad Guzmán, con el objetivo de consolidar un sistema descentralizado que garantice cobertura médica y formación académica en todo Jalisco.

Con esta apuesta, el estado se posiciona a la vanguardia nacional al implementar un modelo integral que articula salud, educación e investigación, marcando un precedente en la política pública y en la manera de atender las necesidades médicas de la población desde lo local.

PARA SABER

El Hospital Civil de la Costa se sumará a los los Hospitales Civiles de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” y “Juan I. Menchaca”, el Hospital Civil de Oriente, en Tonalá, y el futuro Hospital Civil de Guadalajara del Sur-Sureste en Zapotlán el Grande, cuyo inicio está programado en 2027.

Se conformará así una red de cobertura regional histórica, única en México, que descentraliza la atención médica en el estado, reduciendo la brecha de atención de especialidad y fortaleciendo el arraigo de nuevos médicos y médicas en la zona.