Tlajomulco presenta plan de capacitación en seguridad para empresas

El Gobierno de Tlajomulco presentó un plan de capacitaciones en materia de seguridad y atención de emergencias dirigido a empresas del municipio, con la participación de autoridades y representantes del sector productivo.

La iniciativa busca reforzar la prevención de riesgos, así como la capacidad de respuesta ante contingencias dentro de los centros de trabajo. Durante la presentación, el oficial Marco Hipólito López López explicó el alcance del programa, sus beneficios y la forma en que se implementará en las empresas interesadas.

El director de Administración y Vinculación de Protección Civil y Bomberos, Leonardo Pérez Romo, informó que el municipio entregará por primera vez la Constancia de Competencias o Habilidades Laborales DC3, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), documento con valor curricular que acredita la capacitación del personal y el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas.

“Es muy valioso contar con empresas seguras establecidas en el municipio y que tengan la certeza de que su personal sabrá qué hacer, cómo actuar y de qué manera reaccionar ante una contingencia”, expresó Pérez Romo.

En el evento también participó el coordinador general de Prevención y Servicios de Emergencia, Miguel Castañeda Agüero, quien destacó la importancia de la capacitación como medida preventiva.

“Esta convocatoria refleja entusiasmo y compromiso con la competitividad. Apostar por la capacitación es invertir en la prevención; es cerrar la puerta a los accidentes y a situaciones que nadie quiere enfrentar. Así como ustedes cuidan a sus clientes y su cartera, también es fundamental proteger a quienes están bajo su responsabilidad: sus colaboradores, sus equipos de trabajo y las familias que dependen de ellos”, señaló.

Las autoridades indicaron que este tipo de acciones contribuyen al cumplimiento de la normativa en materia de protección civil y buscan fortalecer las condiciones de seguridad para trabajadores y clientes dentro de las empresas.