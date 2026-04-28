Rehabilitación de la Plaza de la República, un nuevo símbolo de recuperación urbana

La Plaza de la República, uno de los espacios más representativos de Guadalajara, fue reinaugurada tras una profunda intervención urbana encabezada por Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, y Verónica Delgadillo García, Presidenta Municipal de Guadalajara, quienes presentaron la transformación de este corredor cívico como parte de una estrategia para devolver a la ciudadanía espacios públicos dignos, funcionales y con identidad histórica.

Plaza de la República

El proyecto, desarrollado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) en coordinación con el Gobierno de Guadalajara, recuperó el diseño original concebido en 1967 por el arquitecto Julio de la Peña, al tiempo que incorporó infraestructura moderna, accesibilidad universal, conectividad digital y áreas recreativas.

La obra abarcó una intervención de 550 metros lineales, desde Avenida Américas hasta Andrés Terán, con mejoras integrales en redes hidrosanitarias, pavimentación, banquetas, iluminación, ciclovía, mobiliario urbano y espacios peatonales.

Plaza de la República

David Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública, explicó que la remodelación transforma de manera significativa la imagen urbana de la zona mediante mejores condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionalidad, con cruceros más seguros, iluminación integral y espacios incluyentes para las familias.

Subrayó que los trabajos se realizaron en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), lo que permitió preservar la cantera original y garantizar la conservación patrimonial del sitio, complementando la restauración con mantenimiento especializado, nuevas áreas de juegos y una modernización respetuosa de su valor histórico.

Plaza de la República

Además de la restauración arquitectónica, el espacio incorpora elementos que refuerzan su vocación cultural y comunitaria, como la reubicación del conjunto escultórico “Las Tres Gracias”, del artista tapatío Sergio Garval, quien celebró que su obra encuentre finalmente un lugar permanente en un entorno público que permitirá una mayor cercanía con la ciudadanía. Esta integración artística fortalece el arraigo e identidad de la plaza como punto de encuentro para habitantes y visitantes.

Plaza de la República

Durante la presentación, también participaron Karina Hermosillo Ramírez, Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio, así como representantes estatales y municipales involucrados en el proyecto.

Las autoridades coincidieron en que esta renovación representa una apuesta estratégica para consolidar espacios urbanos más seguros, incluyentes y orientados a la convivencia, convirtiendo a Plaza de la República en un legado urbano que articula historia, modernidad, cultura y calidad de vida para Guadalajara.

Plaza de la República

PARA SABER

● La Plaza de la República se inauguró en 1967, para conmemorar el centenario del restablecimiento de la República. Es de autoría del arquitecto Julio de la Peña y fue edificada por encargo de Francisco Medina Ascencio, entonces Gobernador del Estado.

● “Las Tres Gracias”, es un conjunto escultórico que representa a la Abundancia, la Alegría y la Belleza. Cada pieza, elaborada en bronce a cera perdida, mide entre 9 y 11 metros de altura y pesa alrededor de 10 toneladas por pieza, consolidándose como un nuevo punto de encuentro entre arte, ciudad y espacio público.