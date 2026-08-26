Premio Adolf Horn abre convocatoria por primera vez a jóvenes empresarios de todo México

El Premio Adolf Horn al Empresario Joven del Año amplía este año sus fronteras. El Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco (CCJEJ) abrió oficialmente la convocatoria para su XIX edición, que por primera vez recibirá postulaciones de jóvenes empresarios de todo México.

El Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco (CCJEJ) anunció la convocatoria del Premio Adolf Horn al Empresario Joven del Año

Bajo el lema “Lideramos empresas, dejamos legado”, el reconocimiento busca destacar a empresarias y empresarios de hasta 35 años que, además de hacer crecer sus negocios, generen empleo, impulsen la innovación y tengan un impacto positivo en su entorno.

Durante la presentación en el Edificio MIND, el presidente del CCJEJ, Alejandro Medina Escalera, señaló que el premio no se centra únicamente en el tamaño o crecimiento de una compañía, sino en la capacidad de sus líderes para generar oportunidades y transformar su entorno.

“El premio no reconoce únicamente a quien tiene una empresa más grande, a quien vende más o crece más rápido”, afirmó Medina Escalera, al destacar que el reconocimiento busca poner en valor el liderazgo empresarial y el legado que dejan las nuevas generaciones.

Una convocatoria que busca ampliar el ecosistema

Como parte de esta edición, el CCJEJ realizó por primera vez una etapa de pre-registro, en la que participaron 40 personas interesadas: 24 empresarios y 16 empresarias. La cifra representa una participación femenina del 40 por ciento.

En la presentación también participó Denisse Reynoso Barragán, ganadora del Premio Adolf Horn 2024 y fundadora de Gardenia Naturals, quien compartió cómo el reconocimiento contribuyó a la proyección de su empresa.

Reynoso destacó que el proceso representa una oportunidad para evaluar el desempeño de las compañías, recibir retroalimentación de empresarios experimentados y generar vínculos con otros liderazgos. También llamó a más mujeres a participar al recordar que “el talento empresarial no tiene género”.

El Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco (CCJEJ) anunció la convocatoria del Premio Adolf Horn al Empresario Joven del Año

Del registro a la final

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre a las 10:00 horas y está dirigida a mexicanos de hasta 35 años cumplidos al 21 de octubre de 2026, que sean fundadores, propietarios o socios mayoritarios de una empresa formalmente establecida y con al menos dos años comprobables de operación.

Tras la etapa de registro se elegirán 10 semifinalistas, quienes presentarán sus empresas ante un jurado empresarial. De ese grupo saldrán cinco finalistas, que pasarán a la última etapa de evaluación para definir al ganador o ganadora.

Entre los criterios considerados estarán la innovación, escalabilidad, resultados financieros, perfil del empresario y responsabilidad social.

La ceremonia de premiación se realizará el miércoles 21 de octubre, a partir de las 19:00 horas, con una asistencia estimada de alrededor de 600 personas entre empresarios, jóvenes líderes, representantes de cámaras, organismos empresariales e invitados.

Durante la gala también se reconocerá a los participantes de “Tu Cámara Te Reconoce”, iniciativa que permitirá a las cámaras y organismos integrantes del CCJEJ distinguir a jóvenes destacados de sus respectivos gremios.

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