La Selección Juvenil de Natación UNIVA brilla en el XX Maratón Acuático Bajo Techo

Grandes. Los atletas universitarios demostraron una excelente preparación, estrategia y espíritu de equipo.

La Selección Juvenil de Natación de la UNIVA Campus Guadalajara tuvo una participación sobresaliente en el XX Maratón Acuático Bajo Techo de 12 horas continuas en relevo, realizado el pasado sábado 27 de septiembre en el Club Atlas Chapalita. El evento fue organizado por la Asociación Jalisciense de Natación (AJN).

Bajo la dirección del entrenador Hugo Bernardo Rocha Garnier, los 16 atletas universitarios demostraron una excelente preparación, estrategia y espíritu de equipo, logrando colocar a sus cuatro equipos en el podio de sus respectivas categorías.

Categoría Abierta Varonil

1.er lugar: UNIVA ALPHA

Integrantes: Emiliano López, Leonardo Temblador, Josué Castañeda y Diego Navarro

Distancia total: 52,800 metros

2.º lugar: UNIVA BETA

Integrantes: Pedro Tolentino, Óscar Anguiano, Ian Monjaraz y Omar Navarro

Distancia total: 49,550 metros

Categoría Abierta Femenil

2.º lugar: UNIVA OMEGA

Integrantes: Daniela Díaz, Larissa González, Karen Otero y Paola González

Distancia total: 44,900 metros

3.er lugar: UNIVA ZIGMA

Integrantes: Camila Fonseca, Ilce Espinosa, Alanna Espinosa y Matilde Chapa

Distancia total: 43,250 metros

Palabras del entrenador

El entrenador Hugo Rocha Garnier expresó su orgullo por el desempeño del equipo:

“‘Contento’ queda muy corto para cómo me siento respecto a los resultados. Mis cuatro equipos subieron al podio.”

Destacó que el enfoque en la resistencia durante los entrenamientos fue clave para mantener un ritmo constante sin desgaste excesivo. Además, resaltó el ambiente de comunidad que rodeó al equipo:

“Tuvieron muchísimo apoyo de los padres de familia, quienes llevaron comida y estuvieron al pendiente en todo momento. Incluso exintegrantes del equipo fueron a apoyar.”

Espíritu de equipo y gran inicio de temporada

El compañerismo, la actitud positiva y la preparación fueron fundamentales para superar el reto físico y mental de las 12 horas de competencia.

“Mejor competencia para iniciar temporada no pudo tener. Estoy convencido de que para el resto de la temporada nos irá aún mejor.”, concluyó Rocha Garnier.

La UNIVA felicita a cada uno de los integrantes de la Selección Juvenil de Natación y a su entrenador por este magnífico arranque de temporada, reflejo de la disciplina, colaboración y talento que caracterizan a nuestra comunidad universitaria. (Con información de la UNIVA)