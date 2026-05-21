“Polvo y fuego. Legado Tonalá” exhibe la tradición alfarera en la Biblioteca Pública de Jalisco

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El talento de las y los artesanos de Tonalá se hace presente en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” (BPEJ), con la exposición Polvo y fuego. Legado Tonalá, que reúne más de 50 piezas elaboradas con técnicas ancestrales y contemporáneas.

La muestra, disponible del 20 de mayo al 5 de julio, incluye jarrones, esculturas, utensilios y máscaras trabajadas en barro negro, natural, policromado, de alta temperatura, tipo bandera y petatillo. Se trata de un acervo vivo que refleja la memoria familiar y los saberes transmitidos por generaciones de 23 familias alfareras.

El director de la BPEJ, maestro José Trinidad Padilla López, destacó que la exposición busca reconocer y resaltar las tradiciones alfareras tonaltecas, además de acercar al público al talento artístico de Jalisco: “Hoy nos encontramos con otro tipo de acervo, el que nace de las manos; un acervo hecho de barro, fuego, paciencia y memoria familiar”, expresó.

La curadora, maestra Noemí Macedo Martínez, subrayó que la muestra permite vincular directamente al público con los artesanos, guardianes del patrimonio cultural que resguardan día a día. Por su parte, Ricardo Duarte Méndez, coordinador de Artes plásticas, visuales y digitales de Cultura UDG, resaltó que la cerámica ha sido pieza clave para narrar la historia y crecimiento de las sociedades.

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La exposición está montada en la galería Jesús Guerrero Galván, ubicada en la planta baja de la BPEJ, y puede visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, y sábados y domingos de 10:00 a 15:00 horas.

Además de ser un escaparate artístico, Polvo y fuego. Legado Tonalá busca fortalecer el vínculo entre las nuevas generaciones y las técnicas tradicionales, fomentando el orgullo por las raíces culturales de Jalisco. La interacción con las piezas permite al visitante comprender que cada objeto es portador de historias, símbolos y valores comunitarios.

La iniciativa también pretende proyectar el trabajo artesanal hacia escenarios nacionales e internacionales, posicionando a Tonalá como referente de la cerámica mexicana. Con ello, se abre la posibilidad de que estas expresiones encuentren nuevos públicos y mercados, garantizando la continuidad de un legado que ha trascendido siglos.