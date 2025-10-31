“Sé una gota en un mar de esperanza”: El evento que unió mundos laborales por una causa mayor

El pasado martes 28 de octubre de 2025 tuvo lugar en Casa ITESO Clavigero el evento con causa “Sé una gota en un mar de esperanza”.

La actividad fue organizada por alumnas de la Licenciatura en Publicidad y Comunicación Estratégica de ITESO, en colaboración con la organización civil Mi Gran Esperanza, dedicada desde 1995 al acompañamiento integral de niñas, niños, adolescentes y familias que enfrentan cáncer infantil.

“Sé una gota en un mar de esperanza”, actividad del ITESO y Mi Gran Esperanza

El objetivo fue claro: generar nuevas conexiones, visibilidad y posicionamiento para la organización, mediante un proyecto que implicó la creación de un concepto creativo desde cero y el diseño de una experiencia sensorial que despertará el interés de apoyo y comunidad en los invitados.

El evento reunió a personalidades influyentes y profesionistas de múltiples áreas (publicidad, gastronomía, educación, medicina, comunicación e industria creativa) en un espacio social acogedor e inspirador la Casa Iteso Clavigero.

Durante el evento se realizó una cata de la raicilla Tesoro del Oeste, y se presentó un narración que vinculó la experiencia sensorial con la causa de Mi Gran Esperanza.

“Sé una gota en un mar de esperanza”, actividad del ITESO y Mi Gran Esperanza

Mayte Medrano, directora general de Mi Gran Esperanza, ofreció un discurso profundo y contundente, donde compartió su experiencia personal en la organización y enfatizó la urgencia de construir una fuerza colectiva que respalde a las familias sin recursos que enfrentan cáncer infantil:

“No podemos hablar solamente de medicamentos o tratamientos si no nos preocupamos realmente por el alma, cuerpo y emociones del paciente. Porque el cáncer, aunque sí se cura, no espera. Nuestra labor empieza hoy y está dirigida a la calidad de vida de los niños y de todas esas familias que viven en condiciones lamentables”.

La dinámica del evento también incluyó espacios de networking, donde los asistentes aprovecharon para aprender, relacionarse y tejer vínculos que próximamente puedan consolidarse en colaboraciones y eventos concretos con diversas empresas, instituciones y profesionales del sector creativo para el apoyo directo a Mi Gran Esperanza, como un concierto benéfico, subastas y donaciones periódicas.

Erika Ledezma, mentora en la organización del evento y coordinadora de la licenciatura, lideró un mensaje de cierre simbólico y motivó a los presentes a convertirse en agentes de cambio activo.

Con esta iniciativa, las organizadoras y Mi Gran Esperanza buscaron que cada gota de apoyo se sumará a un mar de esperanza para quienes más lo necesitan.