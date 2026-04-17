“CUCBA emite recomendaciones para proteger a mascotas en temporada de calor”

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Especialistas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) alertaron sobre los riesgos que enfrentan perros y gatos durante la temporada de calor y ofrecieron medidas preventivas y de urgencia para su cuidado.

La médica veterinaria Gabriela Ramírez Díaz, responsable del Área de consulta clínica del Hospital veterinario de pequeñas especies del CUCBA, subrayó la importancia de evitar paseos a plena luz del sol para prevenir quemaduras en los cojinetes y golpes de calor. Recomendó realizar las caminatas temprano o al atardecer y mantener agua fresca disponible en todo momento.

Ramírez enfatizó que las razas chatas, como bulldog francés o pug, son más vulnerables a la desregulación térmica. En caso de golpe de calor, aconsejó cubrir al animal con toallas húmedas —nunca con hielo— y acudir de inmediato al médico veterinario.

. FOTO: Abraham Aréchiga | Iván Serrano Jauregui

Los gatos, explicó, suelen ser menos propensos a estos padecimientos al permanecer en casa y buscar lugares frescos, aunque también requieren higiene constante en sus utensilios para evitar infecciones como gastroenteritis.

La especialista recordó la importancia de chequeos anuales, campañas de vacunación y esterilización. En este sentido, anunció que el próximo 9 de mayo se realizará una campaña gratuita de esterilización en el hospital veterinario del CUCBA, ubicado en Prolongación avenida José Parres Arias 735, colonia Bosques del Centinela II, Zapopan. El servicio está disponible de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas.

Teléfono: 33-3777-1150, extensión 32959.

WhatsApp: 33-2764-7028.

Facebook: Hospital Veterinario de Pequeñas Especies CUCBA.(Con información de la UdeG)