Inauguran en Preparatoria Jalisco “Inspirantes, trazando caminos”

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La Preparatoria de Jalisco de la Universidad de Guadalajara presenta la exposición Inspirantes, trazando caminos, realizada en colaboración con la Asociación Mexicana de Ilustradores y la Coordinación de Fomento al Desarrollo Integral. La muestra reúne más de 20 obras que destacan el poder de la ilustración gráfica como compañera de la literatura, la imaginación y la narrativa visual.

El maestro Lorenzo Ángel González Ruiz, director del plantel, señaló que este tipo de actividades motivan a las y los jóvenes a confiar en sus talentos y a participar en proyectos que los impulsen a sobresalir. Por su parte, la curadora Mónica Oropeza agradeció el espacio y alentó a los estudiantes a dejarse llevar por la imaginación: “Cada talento tiene un espacio y se puede soñar fuera del molde”, expresó.

Las ilustraciones abordan temas como la reflexión, la motivación para perseguir los sueños, la magia de lo cotidiano y la expresión literaria. Entre los artistas participantes se encuentran Abraham Balcázar, Alan Castillo, Alfredo Aguirre, Alhelí Ocha, Arynartt, Bárbara González, Brócoli, Enrique Torralba, Esmeralda del Río, Cajita de Té, Gwendolen, Herenia MX, Hola La Maram, Isa Medina, Javier Herrera, Juan Hernández, Laura Ángeles, Nicole Flores, Omar Sánchez, Paulina Suárez, Raquel García Aguirre, Suri Pistols, Tania Juárez, Yosh, Yadira Martínez y Víctor Rojas.

La exposición estará disponible hasta el viernes 12 de junio en la Preparatoria Jalisco, ofreciendo a la comunidad universitaria un espacio para reflexionar sobre la importancia de la ilustración como lenguaje artístico y cultural.

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La muestra también busca consolidar un puente entre la ilustración contemporánea y los espacios educativos, permitiendo que las y los estudiantes se acerquen a nuevas formas de expresión visual que dialogan con la literatura y la narrativa gráfica. Este acercamiento fortalece la formación integral y abre horizontes creativos dentro del ámbito académico.

Asimismo, Inspirantes, trazando caminos representa una oportunidad para que la comunidad universitaria y el público en general reconozcan la ilustración como un medio de comunicación versátil y poderoso, capaz de transmitir emociones, ideas y reflexiones que trascienden fronteras culturales y generacionales. (Con información de la UdeG)