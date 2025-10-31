¿Quién es el hermano del Choko? El nuevo líder de La Chokiza… grupo criminal vinculado a Sandra Cuevas

El hermano de "El Choko" El hermano de Alejandro Gilmare es señalado por tomar las riendas en las operaciones criminales de La Chokiza.

‘La Chokiza’ podría tener un nuevo líder y sería nada más y nada menos que el hermano de ‘El Choko’, el grupo criminal ligado a actos de extorsión y crimen organizado en Ciudad de México y Estado de México, que también ha sido señalado recientemente por su cercanía con la ex acladesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

¿Quién es el nuevo líder de ‘La Chokiza’?

De acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez (conocido como C4Jimenez) David Mendoza Díaz ha sido la persona que se hace cargo de las operaciones de “La Chokiza” tras la detención de Alejandro Guilmare, ‘El Choko’.

La Chokiza El periodista Carlos Jiménez informó de la implicación de David Mendoza con "La Chokiza". (Juan Carlos Navarro)

David habría sido parte de la policía del Estado de México y se le señala por jugar un papel crucial en los constantes escapes de “El Choko”, ya que habría sido él quien le informaba para poder escapar. .También, se mancionan a Ariel Goznález e Israel Garcías alías “El Lic”.

¿Quiénes son “La Chokiza” y por qué están cerca de Sandra Cuevas?

“La Chokiza” es una organización criminal que ha operado principalmente en Ecatepec y municipios aledaños del Estado de México; autoridades la describen como una célula que combina control territorial, violencia y actividades ilícitas para obtener recursos y poder local.

A la organización se le atribuyen delitos como extorsión (cobro de “derecho de piso”), secuestro, homicidios, despojo de propiedades y narcomenudeo; las investigaciones oficiales y las diligencias de aseguramiento señalan que parte de su modelo incluía préstamos “gota a gota” y mecanismos de control social para intimidar y someter a comercios y colonias.

Su líder, Alejandro Gilmare ‘El Choko’ fue detenido en septiembre de este 2025. Tras su captura, se reveló que estuvo en la presentación de México Libre, organización política encabezada por Sandra Cuevas, ex alcaldesa de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México. También, se reveló que sostuvieron una relación amorosa y personal.

Ante estos señalamientos, la ex alcadesa aseguró que no tenía conocimientos de la actividad criminal de Gilmare Mendoza y negó cualquier complicidad con el grupo.