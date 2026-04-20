Caso Edith Guadalupe: los feminicidios que ha habido en la zona de hoteles de avenida Revolución en la CDMX

Feminicidios en Avenida Revolución Edith Guadalupe Valdés fue localizada sin vida la madrugada del viernes 17 de abril; reportes anteriores registran más feminicidios en la zona durante los últimos años.

La Ciudad de México volvió a ser el escenario de otro cruel feminicido la madrugada del viernes 17 de abril, cuando se realizó el hallazgo del cuerpo de Edith Guadalupe Valdés, joven que fue engañada para asistir a una supuesta entrevista de trabajo y cuya búsqueda se llevó a cabo por su propia familia ante la falta de respuesta inmediata por parte de la Fiscalía capitalina.

A pesar que de el caso sacudió a la alcaldía Benito Juárez, residentes de la zona reportaron que han advertido con anterioridad la existencia de redes de trata y explotación sexual en el corredor Patriotismo-Revolución, donde incluso se han registrado dos feminicidios previos al asesinato de Edith Guadalupe.

Caso Edith: ¿qué se sabe hasta ahora?

Después de que la familia de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar emprendiera la búsqueda de la joven tras la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades —quienes pidieron a los familiares esperar hasta 72 horas para reportarla como “desaparecida”—, el cuerpo de la joven fue hallado la madrugada del viernes cuando elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México entraron al edificio señalado.

Más tarde, la investigación de las autoridades capitalinas señaló a Juan Jesús “N”, vigilante del edificio del número 829 de avenida Revolución, como el presunto feminicida de Edith Guadalupe después de que aparentemente revelara información que lo señalaba como participante del crimen.

De acuerdo con la investigación, Juan Jesús “N” habría tenido un altercado con la víctima cuando ella arribó al inmueble, escalando a la agresión del presunto culpable teniendo por arma un desarmador con el que habría atacado a Edith Guadalupe; posteriormente llevaría sus restos al estacionamiento para ocultarlos bajo un bulto de tierra.

El personal pericial determinó la presunta responsabilidad del vigilante en el feminicidio después de recabar datos como el informe de criminalística, el dictamen médico forense preliminar y el hallazgo de manchas de sangre en la caseta de vigilancia, lugar donde ocurrieron los hechos.

“La Fiscalía CDMX continúa con una investigación exhaustiva para contar con una visión completa de lo ocurrido y determinar si el imputado actuó solo o con participación de otras personas”, indicaron las autoridades capitalinas, quienes también han recibido reportes de residentes de la zona sobre presuntas redes de trata y explotación sexual en la alcaldía Benito Juárez.

Feminicidios en hoteles de avenida Revolución: ¿qué otros crímenes se han registrado en la zona donde asesinaron a Edith?

En calles aledañas al inmueble de Avenida Revolución 829, edificio al que Edith Guadalupe acudió para una entrevista de trabajo y en el que le arrebataron la vida la semana pasada, vecinos y vecinas han reportado que operan redes de trata y explotación sexual en al menos cinco puntos de hospedaje ubicados en la zona.

Tan sólo frente a este edificio, en el Hotel de Revolución 826, una joven de nacionalidad argentina e involucrada en una red de trata y prostitución, Karen, fue asesinada en 2017 después de dos años de haber arribado al país con la intención de convertirse en actriz.

Sin embargo, tras ser reclutada y obligada prostituirse mediante ofertas laborales falsas, Karen acudió a una cita en la habitación 214 del hotel la noche del 28 de diciembre de 2017, donde el sujeto que la esperaba dentro la atacó con arma de fuego y escapó en moto.

El caso de Karen no tuvo resolución, pero indagatorias establecieron que el agresor sería integrante de la Unión Tepito.

Unos años más adelante, la noche del 29 de septiembre de 2023, ocurrió el feminicidio de Erandi Penagos, de 26 años, una joven originaria de Michoacán y que se desempeñaba como mesera en la Ciudad de México.

En el mismo hotel de Avenida Revolución (826), Erandi acudió a una fiesta en las habitaciones VIP y fue hallada a la madrugada siguiente sin señales de vida dentro de un jacuzzi; su caso tampoco tuvo resolución.

¿Aumento de feminicidios en la CDMX?

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los feminicidios en la Ciudad de México presentaron un aumento interanual durante el primer trimestre de este 2026, al pasar de siete carpetas de investigación a once.

La mayor parte de los casos registrados este año fueron cometidos con arma blanca, representando un 36.3%, además de que se registraron 15 tentativas de feminicidio y se abrieron 7,024 carpetas de investigación por violencia intrafamiliar.