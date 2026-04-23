Caso Carolina Flores: surgen nuevos detalles del feminicidio de la exreina de belleza Hay nuevos detalles sobre el asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza, y el por qué su esposo se habría tardado en denunciar

Tras las irregularidades presentadas en el caso de Carolina Flores, exreina de belleza que fue asesinada en Polanco, se reveló por qué su esposo se habría esperado un día para denunciar.

El pasado 15 de abril, Carolina Flores Gómez, exreina de belleza, fue asesinada dentro de su departamento en Polanco, presuntamente por quien sería su suegra, identificada como Erika María “N”.

Tras la viralización del caso, este generó cuestionamientos entre las personas debido a las irregularidades que presentaba, pues el esposo de Carolina Flores, quien se encontraba dentro del departamento junto con el bebé de ambos cuando ocurrieron los hechos, denunció su muerte hasta un día después.

Caso Carolina Flores: ¿Por qué su esposo tardó en denunciar el feminicidio?

De acuerdo con lo reportado por el periodista Carlos Jiménez, la razón por la que el esposo de Carolina Flores, identificado como Alejandro Sánchez, se tardó un día en denunciar el asesinato de la exreina de belleza se debió a que este permaneció con el cuerpo tratando de alimentar al bebé de ambos, pues se encuentra en lactancia.

Por otra parte, otros reportes señalan que la demora en la denuncia fue porque el esposo de Carolina Flores trataba de proteger al bebé de ambos, debido al temor de que, si era detenido, fuera enviado a una casa hogar.

Los nuevos detalles sobre el asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza

Asimismo, el periodista Carlos Jiménez también reveló que la suegra de Carolina Flores, Erika María “N”, habría manejado durante días para cometer el asesinato de la exreina de belleza.

Mientras que en entrevistas a personas cercanas a Carolina Flores se ha mencionado que la reina de belleza tenía una mala relación con su suegra, quien la “menospreciaba” y “atacaba”.

Avances en la investigación: ¿Cuál es el estatus legal del esposo de Carolina Flores?

Tras la denuncia del esposo de Carolina Flores ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, las autoridades iniciaron las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio.

A pesar de que ninguno de los implicados en el caso ha sido detenido, se ha reportado que se solicitó una orden de aprehensión en contra de Erika María “N”, suegra de Carolina Flores, quien se encuentra prófuga.

Mientras tanto, en el caso del esposo de Carolina Flores, no se ha brindado información pública sobre el estatus legal de Alejandro Sánchez.