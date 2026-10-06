Donald Trump dice que perder Los Ángeles y San Diego sería “un pequeño precio a pagar” en discurso sobre guerra contra Irán

Donald Trump El mandatario estadounidense se encuentra en medio de las campañas de medio término (EFE)

Donald Trump dijo durante un rally el pasado lunes que perder Los Ángeles y San Diego sería “un pequeño precio a pagar” en su guerra contra Irán.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Los Ángeles y San Diego?

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump llevó a cabo un mitin en Nebraska el lunes 5 de octubre, como parte de las próximas votaciones de medio término se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre, —en las cuales se determinarán los gobernadores de 39 estados, 435 lugares del Congreso y 35 de los 100 del senado. El mandatario ha expresado confianza en que los republicanos ganen la mayoría de los cargos públicos que se disputan, a pesar de que parte de su campaña ha sido ofrecer dinero al público para que así sea.

Durante su aparición en Nebraska, estado que está en contención para sorpresa de los republicanos, el presidente Trump abordó temas como el precio de la gasolina y sus conflictos con medios de comunicación.

Acerca de la guerra contra Irán, el mandatario dijo que la posible amenaza de un ataque iraní en territorio estadounidense sería un “pequeño precio a pagar” para justificar todo lo que han hecho en el país y sería el costo de mantener al mundo seguro. “Deja que eliminen Los Ángeles, deja que eliminen San Diego. Sería tan sólo un pequeño precio a pagar”, afirmó. El público aplaudió cuando el mandatario mencionó específicamente estas ciudades, la cuales siempre han tenido una mayoría electoral de demócratas.

Como repuesta, el gobernador de California Gavin Newsom publicó en X que Trump estaba “desquiciado y peligroso”. En otro comunicado, escribió lo siguiente:

“Dejemos algo en claro: El presidente está promoviendo un ataque en más de 10 millones de residentes estadounidenses en dos de la ciudades más grandes del país. Esto no es normal. Nada de esto lo es. Continuaremos recordándoselo a la ciudadanía todos los días”.

Otros líderes demócratas del estado también respondieron. La alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass dijo que los comentarios eran “peligrosos”, y que “potencialmente pueden comprometer nuestra seguridad” al “alentar ataques en vidas estadounidenses”. Asimismo, contestó el alcalde de San Diego, Todd Gloria, quien expresó que su ciudad “no es daño colateral” y que sus ciudadanos no son “‘un pequeño precio a pagar’. Mantén a nuestra ciudad fuera de tu imprudente discurso bélico”. El senador demócrata de California Adam Schiff señaló la inhabilidad de Trump de terminar la guerra contra Irán de manera definitiva, por lo que mencionar un ataque a dichas ciudades no era un tema con el que bromear.

Por su parte, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steve Cheung, dijo que las críticas a lo dicho por Trump eran exageradas. “El pánico de los medios por los comentarios del presidente Trump no están enraizados en la realidad. Claramente decía que las ciudades estadounidenses habrían sido atacadas de no haber detenido a Irán. América es más segura por el presidente. Irán no tiene armas nucleares, naval, fuerza aérea ni dinero”, escribió el funcionario en una publicación de X.

Las afirmaciones de Trump también llegan a afectar la campaña de Steve Hilton, el candidato republicano en California que busca la victoria inesperada en el estado, el cual por lo general vota por demócratas en las elecciones presidenciales pero en el cual cuatro han habido cuatro gobernadores republicanos desde mediados del siglo pasado.

Xavier Becerra, candidato a gobernador por el partido demócrata, aprovechó los comentarios para defender el estado. “Trece millones de personas han hecho de los condados de LA y San Diego su hogar. Sus vidas no son ‘un pequeño precio a pagar’ o un chiste para Donald Trump”.