La Unión Tepito: Así se infiltró en la Cuauhtémoc durante el gobierno de Sandra Cuevas

Especial

El día de ayer se registró la detención de un presunto miembro de La Unión Tepito identificado como Oscar Giovanni “N”, alias “El Topo” o “El Renato”, quien presuntamente, mantenía relaciones personales con la ex alcaldesa de la Cuauhtémoc Sandra Cuevas durante su mandato en la demarcación, además de haber sido parte de su cuerpo de funcionarios.

La misma Sandra Cuevas confirmó que mantuvo vínculos personales y profesionales con el detenido mientras gobernaba como alcaldesa, “le enseñé a trabajar, le di una posición, le enseñé a ser líder”, expresó durante una transmisión en redes sociales.

Según su testimonio y la información recopilada, Oscar Giovanni “N”, de 31 años, estuvo adscrito al área de Dirección de Coordinación Territorial Interna en el gobierno de Cuevas, quien declaró que espera que “Dios no lo vuelva a poner en su vida”.

Al vinculado a las operaciones criminales de La Unión Tepito, se le relaciona con presuntas acciones de extorsión a comerciantes, robo, homicidio, secuestro, narcomenudeo entre otros.

“El Topo” fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana portando paquetes de posible marihuana, 63 envoltorios con aparente cocaína, 48 bolsitas con la misma sustancia, una bolsa con posible crystal, un teléfono celular, dinero en efectivo y una motoneta en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Este es un vínculo más que se suma a la lista criminal de Cuevas, quien, en días recientes, había sido relacionada con el líder de “La Chokiza”, por lo que analistas presumen que la política podría haber participado en acciones que favorecieron la proliferación de estos grupos criminales en la capital del país.