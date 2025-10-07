Llegaron a Estambúl: mexicanos que iban en la Flotilla Sumud continuan su viaje de repatriación

Mexicanos detenidos en Israel hacen escala en Estambul

Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, acompañados por el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, ya se encuentran en Estambul para hacer una escala y continuar su viaje de repatriación.

Los activistas estuvieron detenidos en Israel por tripular la Flotilla Sumud que pretendía entregar ayuda humanitaria en Gaza, sin embargo fueron interceptados por autoridades israelíes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que las seis personas mexicanas que estaban detenidas, Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, quienes participaron en la… pic.twitter.com/eBx1JVm78i — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 7, 2025

Desde el momento en que zarpó la flota, grupos de apoyo a los activistas exigieron al Gobierno de México y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que brindarán apoyo y protección consular a los mexicanos embarcados en la misión humanitaria, con el fin de garantizar su seguridad.

La SRE ha informado que durante todo el proceso de liberación y repatriación se ha mantenido en comunicación constante con los mexicanos y con sus familias.

La dependencia agradeció a las autoridades de Türkiye, que han extendido facilidades para el tránsito seguro del grupo.