Pronóstico del clima CDMX fin de semana 25 y 26 de octubre

¿cual será el clima para el GP de México en la CDMX este 25 y 26 de octubre? esto pronostica el SMN. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias aisladas y temperaturas bajas para algunos estados del país, debido al frente frio numero 10.

“Precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas, chubascos, y rafagas de viento, así el pronostico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este fin de semana.

Clima para el Sábado 25 de octubre según el Servicio Meteorológico Nacional:

El frente frío número 10 continuará afectando al norte y noroeste del país, con rachas de viento de 55 a 70 km por hora, pronostica el servicio meteorológico Nacional (SMN) en para los estados de Coahuila y Nuevo León.

En contraste, se espera Humedad y lluvias fuertes en el sur de México. Debido al ingreso de humedad por los laterales en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Tamaulipas (sur), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Coahuila, Nayarit y Morelos.

Con este clima la CDMX recibirá al GP de México este 25 y 26 de octubre

Este fin de semana será de gran intensidad para los capitalinos. Si estás pensando asistir a alguna de las actividades que la CDMX tiene calendarizada para este fín de semana, como el desfile de catrinas que se llevara a cabo en el centro histórico de la ciudad de México, o el GP de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, aquí te dejamos el pronostico del clima, y algunas recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional:

Para este sábado 25 y domingo 26 de octubre, el clima para la CDMX, será inestable. Se esperan precipitaciones de corta duración de permanencia y una fuerte intensidad, en algunos lapsos del día, por lo que se recomienda tomar precauciones. A medio día la temperatura sera calurosa con temperaturas máximas de 25 grados centígrados, un cierre descendiente hasta llegar a los 12 grados por la noche. La recomendación es abrigarse y llevar un paraguas si decides salir.

¿Como estará el clima para el domingo 26 de octubre?

Durante el domingo, el frente frío núm. 10 se extenderá sobre el noreste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical por lo que mantendrá la probabilidad de vientos fuertes en dicha región.

De igual forma se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas.

Se espera viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El frente frio numero 10 impacta con temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes en zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, por lo que este fin de semana se espera bastante fría en esta región del país, así que no olvides seguir las recomendaciones del SMN.