Sheinbaum confirma que pasajeros en avioneta caída en Toluca eran una familia y no hubo sobrevivientes

Avioneta caída en Toluca Sheinbaum confirmó que se trataba de una familia que buscaba llegar al aeropuerto de Toluca.

Los detalles de la tragedia ocurrida en el Estado de México tras la caída de una avioneta siguen saliendo a la luz. Ahora, se confirmó que las personas a bordo eran una familia que se encontraba de un viaje privado con destino al aeropuerto de Toluca, de los cuales, ninguno logró sobrevivir.

Sheinbaum habla de la avioneta desplomada en Toluca

Durante su conferencia matutina, la mandataria nacional fue cuestionada sobre la información disponible de la caída de la aeronave que había dado a conocer desde el día de ayer los nombres de las personas donde había cuatro menores de edad al momento de que se estrelló la avioneta.

“Tiene que hacerse el peritaje, la Fiscalía General de la República tiene que hacerlo para saber cuál fue la razón de esta lamentable caída. Es una familia que viajaba de Acapulco hacia el aeropuerto de Toluca. Todos fallecieron, incluido el piloto. Mandamos nuestro pésame a familiares y amigos”. Expresó Sheinbaum.

Se investiga posible falla técnica

También, aseguró que todavía se desconoce con certeza la causa del accidente, pero apuntó que la primera línea de investigación es la de una posible falla técnica.

#LaMañaneraDelPueblo | La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó esta mañana en su conferencia que se sigue realizando el peritaje sobre el acc*dent* aéreo en Toluca, Estado de México, donde diez personas perdieron la vida.

De acuerdo con la mandataria, hubo una supuesta falla…



— La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) December 16, 2025

“Tiene que hacer la fiscalía una revisión, parece que es una falla técnica de la aeronave, pero hasta que no se haga el peritaje no podemos especular”. Concluyó.