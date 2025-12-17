Vinculan a proceso al “Limones”, líder de “Los Cabrera”

Edgar "N" El Limones Tras haber sido capturado el pasado 10 de diciembre, será vinculado a proceso

Un juez vinculó a proceso a Edgar “N” alias “El Limones”, jefe de Plaza y principal Operador Financiero del grupo delictivo “Los Cabrera Sarabia”.

De acuerdo con investigaciones, en conjunto con la familia “Los Herrera” del municipio de Gómez Palacio, Durango, y el “Cártel de Sinaloa”, financiaban células delictivas en Torreón, Coahuila.

#FGR obtuvo vinculación a proceso contra Edgar “N”, por su probable participación en delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico. Es identificado como posible operador… pic.twitter.com/gjeipWEU8c — FGR México (@FGRMexico) December 17, 2025

El grupo delictivo ha sido identificado como posible responsable de realizar amenazas y extorsiones en contra de comercializadores de pollinaza y ganaderos del municipio de Agua del Río, Chihuahua.

“El Limones” fue detenido el pasado 10 de diciembre en operativos coordinados en inmuebles ubicados en Coahuila y Durango.

Asimismo, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se identificaron operaciones irregulares de Edgar “N”, vinculadas con la extorsión, fraude y lavado de dinero.